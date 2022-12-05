Росгвардия

Подвиг его бессмертен

Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню неизвестного солдата в Малгобеке

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Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Ингушетии приняли участие в мероприятиях, прошедших в Городе воинской славы Малгобеке, приуроченных ко Дню Неизвестного солдата. В них, также приняли участие представители администрации Главы Ингушетии, мэрии города, общественных и молодежных организаций республики.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии возложили цветы на могилу «Неизвестного солдата», также к памятнику, установленному в честь воинов-защитников Малгобека от фашистских захватчиков в годы ВОВ. Росгвардейцы почтили минутой молчания защитников отечества, павших за свободу и независимость нашей Родины.

Кроме того, сотрудники филиалов регионального управления вневедомственной охраны провели в подшефных школах региона «Уроки мужества», в ходе которых рассказали ребятам о героизме бойцов Красной армии, среди которых было более 6 тысяч ингушей, проявленном ими в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

— Чтить память защитников Родины и рассказывать об этом подрастающему поколению необходимо, — выразил уверенность подполковник полиции Ахмедхан Цолоев в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия». — Важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению память о каждом солдате, погибшем на фронте, защищая Родину, на могилу которого не смогут прийти родственники и потомки.

Напомним, что День Неизвестного солдата — памятная дата в России. С 2014 года отмечается ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Эта дата выбрана в связи тем, что именно 3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

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