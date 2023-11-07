Росгвардейцы рассказали молодым людям об истории данного праздника, подчеркнули удивительную способность российского народа сплачиваться в тяжелые, смутные периоды в нашей истории, поведали о значении этой даты в сегодняшнее непростое время.

Так, в школе-лицее № 1 г. Назрани офицер ведомства майор полиции Аслан Исмаилов принял участие в патриотическом мероприятии, посвященном Дню народного единства. В ходе встречи с учащимися росгвардеец отметил, что деструктивные силы, пытающиеся ослабить и даже уничтожить Россию, коверкают историю, переписывают ее на свой лад.

По его словам, это вызов, которому молодежи необходимо противостоять «оружием знаний» и правды. Общение продолжилось рассказом о мужестве и героизме сотрудников спецподразделений республиканского управления Росгвардии, проявляемых в ходе выполнения задач вне пунктов постоянной дислокации.

Перед учащимися также выступили военнослужащие и представители «Юнармии», в качестве почетного гостя на встрече присутствовала мать Героя России Адама Хамхоева, погибшего при исполнении воинского долга. Дети с большим интересом внимали рассказам гостей, задавали разные вопросы и получали на них ответы.

Добавим, что сотрудники Росгвардии во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных структур в День народного единства обеспечили правопорядок при проведении республиканских мероприятий. Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов нарушений общественного порядка не допущено.