В мероприятии, состоявшемся на Мемориале памяти и славы в Назрани, также приняли участие руководители органов законодательной и исполнительной власти республики, правоохранительных органов, администраций муниципальных районов и городских округов, общественных организаций, духовенства и молодежи.

Участники памятного митинга возложили цветы к Вечному огню и к мемориальным плитам с именами участников Великой Отечественной войны. Также собравшиеся посетили аллею памяти о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. После объявления минуты молчания и возложения цветов была прочитана поминальная молитва по погибшим.

«Сегодня мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой долг, защищая нашу страну от врага. Бесстрашие, мужество и вера в победу помогли отстоять независимость нашей Родины, избавиться от фашизма. Мы обязаны хранить память славных защитников, отстоявших родную землю, дорожить миром, беречь тех, кто с нами рядом, и делать все, чтобы не допустить повторения подобных трагедий», — отметил в своей речи начальник территориального управления генерал-майор полиции Микаил Буружев.

Кроме того, сотрудники Росгвардии во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов обеспечивали общественный порядок во время проведения памятного мероприятия.

Так, росгвардейцы предварительно обследовали места массового пребывания граждан и прилегающую к ним территорию. Маршруты экипажей вневедомственной охраны Росгвардии были приближены к местам проведения мероприятий с целью наиболее эффективного обеспечения общественной безопасности.

Благодаря слаженным действиям представителей правоохранительных органов нарушений общественного порядка допущено не было.