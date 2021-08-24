Граждане тепло встретили инициативу и отметили регулярность участия региональных подразделений Росгвардии в патриотических акциях всероссийского масштаба.

Кроме того, главное праздничное событие в городе Магасе также прошло при участии военнослужащих и сотрудников территориального органа Росгвардии и его подразделений. Так, инженерно-досмотровая группа ОМОН Управления Росгвардии по Ингушетии заблаговременно обследовала территорию, отведенную для мероприятий, на предмет наличия взрывоопасных предметов, а военнослужащие теруправления и сотрудники вневедомственной охраны во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов обеспечили общественную безопасность непосредственно во время массового пребывания людей.

Нарушений общественного порядка допущено не было.