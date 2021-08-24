Нарушений общественного порядка не допущено
Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в праздновании Дня Государственного флага Российской Федерации
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии присоединились к всероссийской акции «Российская ленточка», в рамках которой поздравили жителей и гостей региона и вручили им ленточки, а также флажки цветов российского триколора.
Граждане тепло встретили инициативу и отметили регулярность участия региональных подразделений Росгвардии в патриотических акциях всероссийского масштаба.
Кроме того, главное праздничное событие в городе Магасе также прошло при участии военнослужащих и сотрудников территориального органа Росгвардии и его подразделений. Так, инженерно-досмотровая группа ОМОН Управления Росгвардии по Ингушетии заблаговременно обследовала территорию, отведенную для мероприятий, на предмет наличия взрывоопасных предметов, а военнослужащие теруправления и сотрудники вневедомственной охраны во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов обеспечили общественную безопасность непосредственно во время массового пребывания людей.
Нарушений общественного порядка допущено не было.