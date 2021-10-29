Во взаимодействии с руководителем поискового отряда «Малгобек» Бесланом Дзейтовым росгвардейцы в ходе раскопок подняли из грунта останки и элементы обмундирования красноармейца, предположительно, погибшего в период ожесточенных боев за Малгобек. Кроме того, у поднятого бойца обнаружили именную столовую ложку, на которой были выцарапаны его инициалы. Установить личность солдата пока не получается. Будем надеяться, что со временем это удастся, и родные безымянного героя обретут наконец-таки душевный покой.

— Мы получили отличный опыт и одну из лучших возможностей коснуться истории и героического прошлого наших соотечественников, — признался в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии Ингушетии по Малгобекскому району майор полиции Харон Цыздоев. — Легендарная Малгобекская оборонительная операция оказала большое влияние на ход событий в переломный момент войны с фашистами. Под Малгобеком полегло огромное число наших соотечественников, которые ценой своих жизней способствовали тому, что сегодня мы живем под мирным небом над головой. Наша обязанность, наш священный, без пафоса, долг — хранить как зеницу ока память о наших героях, делать все возможное и невозможное, чтобы воскрешать из небытия их имена. И здесь могу лишь повторить истину, озвученную поэтом: «Это нужно не мертвым! Это надо живым!».