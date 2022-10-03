— Росгвардейцам продемонстрировали документальный фильм киностудии Росгвардии «56 огненных дней 10 стрелковой дивизии НКВД СССР», в ходе которого было рассказано о мужестве и отваге, проявленными при выполнении боевых задач военнослужащими 10-й стрелковой дивизии войск НКВД, первой среди соединений Красной армии награжденной орденом Ленина, — рассказал газете «Ингушетия» врио начальника штаба территориального управления Росгвардии полковник Овезов. — Это история подвига воинов 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР, которые под руководством полковника Александра Сараева были первыми защитниками Сталинграда. Они с честью и достоинством выдержали это сложное испытание, мужественно и самоотверженно сражались с превосходящими силами врага до конца. Мы обязаны помнить их имена и передавать историю подрастающему поколению.

Напомним, что 80 лет назад началось одно из величайших сражений в истории человечества — Сталинградская битва. С 17 июля 1942 года в течение семи месяцев шли ожесточенные бои на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Калмыкия, а также в самом городе Сталинграде (ныне — г. Волгоград). Чтобы в итоге положить начало разгрому гитлеровских войск и войск союзников фашистской Германии в ходе Великой Отечественной войны.