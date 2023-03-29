Гостями мероприятия также стали представители комитета по делам молодежи республики, молодогвардейцы, местные журналисты и учащиеся образовательного учреждения.

Росгвардейцы рассказали о понятии терроризма, возникновении этого страшного явления в человеческом обществе, методах борьбы и профилактики с ним, распространения этой идеологии среди населения. Особое внимание правоохранители уделили способам вовлечения подростков в преступные сообщества, напомнив наиболее резонансные террористические акты, происходившие в прошлом на территории региона.

В ходе беседы руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Мустафа Гомкартиев рассказал ребятам о методах и признаках дистанционного вовлечения в преступные сообщества, видах ответственности, которую могут понести молодые люди и их родители за те или иные правонарушения, предупредив об опасности, подстерегающей подростков в интернете.

В свою очередь представитель комитета по делам молодежи Ахмед Халухаев в своем выступлении отметил необходимость формирования у подрастающего поколения позиции неприятия идеологии экстремизма и предложил больше времени уделять саморазвитию и участию в различных государственных и национальных проектах.

Большое внимание было уделено вопросам поступления на службу в войска национальной гвардии: молодые люди спрашивали, как можно поступить в ведомственные учебные заведения, что для этого необходимо, трудно ли учиться. На все заданные вопросы они получили развернутые ответы.

В беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» майор полиции Хасан Даурбеков отметил, что в последнее время при встречах с молодежью стала заметна активная обратная связь.

— Ребята искренне интересуются различными аспектами службы, — подчеркнул офицер. — Сегодня мы постарались донести до подрастающего поколения, что бдительность и ответственность могут спасти жизнь не только отдельно взятого человека, но и окружающих.