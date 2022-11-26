Защитники Отечества пишут поздравительные письма на специальном бланке с символикой праздника своим матерям. В современный век высоких технологий они общаются с родными преимущественно по телефону, а письмо с незабудкой и логотипом Росгвардии, в котором военнослужащий благодарит маму и высказывает ей свои самые добрые пожелания, надолго сохранится в семье на память об армейской службе сына.

Присоединились к данной акции и сотрудники национальной гвардии Ингушетии. Так, военнослужащие территориального управления Росгвардии побывали в гостях у матери своего коллеги — капитана Ахмеда Зурабова и поздравили ее с наступающим праздником.

Семья офицера тепло встретила его соратников, хозяева быстро, по-ингушски, накрыли стол. Гости с большим интересом пообщались с родными своего сослуживца, рассмотрели семейные фотоальбомы, архивные видеозаписи.

В июне 2009 года Ахмед Зурабов окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи, после его окончания был направлен в Санкт-Петербург начальником связи — командиром взвода мотострелкового батальона отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа. В 2013 году служба офицера продолжилась в Назрановском полку Росгвардии, через пять лет — в управлении Росгвардии по Республике Ингушетия.

В беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» росгвардеец рассказал, что стать военным, как и его братья, он мечтал с юности, а настоящим образцом для подражания для них всегда был отец — Курейш Зурабов, который дослужился до полковника. Уже будучи на пенсии, он долгие годы возглавлял региональное отделение ДОСААФ России в республике.

Мать офицера Хадишат Зурабова вырастила четырех сыновей, связавших свою жизнь со службой Родине, а также двух дочерей и, в настоящее время является бабушкой 27 внуков.

Росгвардейцы поздравили Хадишат с предстоящим праздником и поблагодарили за воспитание достойных сыновей. Также от руководства территориального органа Росгвардии военнослужащие вручили матери Ахмеда благодарственное письмо, отметив, что ее сын является прекрасным примером для каждого из них.

Расставаясь, гости пожелали семье сослуживца счастья, благополучия и поблагодарили за теплый прием.

Росгвардейцы также посетили матерей и вдов погибших сослуживцев. И для таких визитов им не нужен повод: это стало доброй традицией с оттенком грусти. Вот и на этот раз, сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии побывали в гостях у вдовы старшего лейтенанта полиции Увойса Алиева Рафиды, которая достойно воспитывает пятерых детей. Увойс погиб при исполнении служебных обязанностей в июле 2020 года.

Затем путь лежал в дом сержанта милиции Хасана Цороева, погибшего в результате нападения вооруженных преступников в 2009 году. Здесь ребят радушно встретила мама героя. Хасан проходил службу в ОМОН с 2007 года, был удостоен многочисленных наград, в том числе медалей «За ратную доблесть», «За боевые отличия» и «За укрепление боевого содружества». В тот роковой день, 24 июня 2009 года сержант милиции Цороев, направляясь к месту службы, подвергся обстрелу со стороны членов незаконных вооруженных формирований. В результате нападения получил множественные ранения, несовместимые с жизнью.

Гости вручили женщинам цветы и подарки. Для каждой из них встречи с сослуживцами сыновей и мужей являются возможностью поделиться воспоминаниями, оживить память о самых близких людях.

— В такой светлый праздник мы не могли оставить без внимания матерей и вдов наших сослуживцев, которые погибли, выполняя служебный долг, — сказал корреспонденту издания начальник центра оперативного управления вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии майор полиции Ахмед Лолохоев. — Подвигами их сыновей и мужей мы будем гордиться всегда. Необходимо, чтобы они чувствовали себя нужными и защищенными. А мы сделаем для этого все, что в наших силах.