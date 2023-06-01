Росгвардия

С заботой и вниманием

Росгвардейцы Ингушетии присоединились к Всероссийской акции «Чужих детей не бывает»

0

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Ингушетии в рамках Всероссийской акции «Чужих детей не бывает», приуроченной ко Дню защиты детей, навестили воспитанников Троицкого дома-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья.

По приглашению росгвардейцев перед воспитанниками интерната с творческой программой выступил коллектив театральной шоу-группы.

— Дети очень тепло встретили гостей, было очень приятно видеть в их глазах блеск счастья от созерцания театрального представления, — поделилась впечатлениями с газетой «Ингушетия» военнослужащая территориального управления Росгвардии сержант Салима Сампиева. — Особый восторг у ребят вызвало шоу мыльных пузырей и разнообразие воздушных шаров. Встреча еще раз показала, насколько важна и нужна поддержка детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Даже недолгое наше присутствие и скромные подарки могут принести им незабываемые эмоции и искреннюю радость. Мы постарались хоть немного порадовать их и подарить необходимые им заботу и внимание.

Гости в погонах вручили ребятам подарки, поблагодарили коллектив социального учреждения за их труд и за предоставленную возможность организовать для детей праздничное мероприятие.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия принимает участие в конкурсе лучших региональных практик «Регион добрых дел»
ЦУР Ингушетии провел обучающий семинар для пресс-секретарей министерств и ведомств республики
В День защиты детей в СКФО стартует новый творческий проект по электробезопасности
В селе Нестеровское Ингушетии открылся пришкольный лагерь дневного пребывания «Светлячок»
С юными спортсменами Сунженского района Ингушетии провели беседу по профилактике экстремизма
В Назрани активно ведутся экологические и санитарные работы в преддверии Дня Республики Ингушетия
В Ингушетии определился победитель регионального этапа конкурса «Учитель года России»
Курсы по изучению ингушского языка впервые открылись в Доме дружбы народов в Казани
В Ингушетии от удара током погиб молодой человек при сборе металлолома
Прокуратура восстановила пенсионные права жителя Ингушетии
ФАДН приглашает фотографов и любителей Ингушетии принять участие в конкурсе «Русская инициатива»

Главное

Яндекс.Метрика

 