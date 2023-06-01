По приглашению росгвардейцев перед воспитанниками интерната с творческой программой выступил коллектив театральной шоу-группы.

— Дети очень тепло встретили гостей, было очень приятно видеть в их глазах блеск счастья от созерцания театрального представления, — поделилась впечатлениями с газетой «Ингушетия» военнослужащая территориального управления Росгвардии сержант Салима Сампиева. — Особый восторг у ребят вызвало шоу мыльных пузырей и разнообразие воздушных шаров. Встреча еще раз показала, насколько важна и нужна поддержка детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Даже недолгое наше присутствие и скромные подарки могут принести им незабываемые эмоции и искреннюю радость. Мы постарались хоть немного порадовать их и подарить необходимые им заботу и внимание.

Гости в погонах вручили ребятам подарки, поблагодарили коллектив социального учреждения за их труд и за предоставленную возможность организовать для детей праздничное мероприятие.