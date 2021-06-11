Во время мероприятия, подготовленного ко Дню России, омоновцы показали свои умения и навыки по рукопашному бою, преследованию и блокированию транспорта правонарушителей, а также действия кинологов и взрывотехников при обнаружении, обезвреживании и уничтожении условного взрывоопасного предмета. Кроме того, для гостей была организована выставка образцов вооружения и техники отряда.

— Подобные встречи с воспитанниками подшефных организаций и семьями погибших сотрудников проводятся постоянно, а в сегодняшнем виде — уже второй раз за этот год, — рассказал газете «Ингушетия» начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Микаил Буружев. — Это отличная возможность пообщаться с семьями наших погибших коллег, узнать, что их волнует в ежедневной жизни, какие их проблемы можем решить. Кроме того, именно в ходе таких встреч у детей рождается интерес к нашей профессии, желание продолжить дело героических отцов.

Закончилось мероприятие за праздничным столом, во время которого гости пообщались с руководителем территориального управления, задали интересующие их вопросы.