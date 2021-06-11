Шаг к преемственности профессии
Росгвардейцы Ингушетии провели день открытых дверей для членов семей погибших коллег
На территории ОМОН Управления Росгвардии по Ингушетии в Карабулаке состоялся день открытых дверей, куда росгвардейцы пригласили членов семей своих боевых товарищей, отдавших жизнь в борьбе с преступниками.
Во время мероприятия, подготовленного ко Дню России, омоновцы показали свои умения и навыки по рукопашному бою, преследованию и блокированию транспорта правонарушителей, а также действия кинологов и взрывотехников при обнаружении, обезвреживании и уничтожении условного взрывоопасного предмета. Кроме того, для гостей была организована выставка образцов вооружения и техники отряда.
— Подобные встречи с воспитанниками подшефных организаций и семьями погибших сотрудников проводятся постоянно, а в сегодняшнем виде — уже второй раз за этот год, — рассказал газете «Ингушетия» начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Микаил Буружев. — Это отличная возможность пообщаться с семьями наших погибших коллег, узнать, что их волнует в ежедневной жизни, какие их проблемы можем решить. Кроме того, именно в ходе таких встреч у детей рождается интерес к нашей профессии, желание продолжить дело героических отцов.
Закончилось мероприятие за праздничным столом, во время которого гости пообщались с руководителем территориального управления, задали интересующие их вопросы.