В ходе интересного, непринужденного общения росгвардейцы постарались объяснить детям, какое место занимает такое понятие, как Родина, в сердце каждого человека, что любовь к ней проявляется не на словах, а в решимости защитить ее в момент лихолетья, бережном отношении к природе и ресурсам, готовности вносить свой посильный вклад в общее благое дело.

Кроме того, гости рассказали об особенностях службы в войсках национальной гвардии, качествах, которыми должен обладать желающий устроиться на службу, ведомственных учебных заведениях и условиях поступления. В конце встречи росгвардейцы ответили на все интересующие молодых людей вопросы, напутствовали их на систематическую работу над собой, предупредили об опасностях, подстерегающих подростков в интернете, пожелали успехов в учебе и спорте.

В беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» старший психолог ОМОН «Беркут-Юг» майор полиции Хасан Даурбеков подчеркнул, что патриотическое воспитание молодёжи является одной из главных задач ведомства.

— Именно, с этой целью в разных образовательных учреждениях мы часто проводим мероприятия, которые формируют у подрастающего поколения желание стать лучше и сильнее, — заключил он.