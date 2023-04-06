Росгвардия

Жить — Родине служить!

Росгвардейцы Ингушетии провели для школьников патриотическое мероприятие

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Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Ингушетии в рамках региональной акции «Жить — Родине служить!» провели тематическую встречу с учащимися школы № 3 с. Яндаре Назрановского района республики.

В ходе интересного, непринужденного общения росгвардейцы постарались объяснить детям, какое место занимает такое понятие, как Родина, в сердце каждого человека, что любовь к ней проявляется не на словах, а в решимости защитить ее в момент лихолетья, бережном отношении к природе и ресурсам, готовности вносить свой посильный вклад в общее благое дело.

Кроме того, гости рассказали об особенностях службы в войсках национальной гвардии, качествах, которыми должен обладать желающий устроиться на службу, ведомственных учебных заведениях и условиях поступления. В конце встречи росгвардейцы ответили на все интересующие молодых людей вопросы, напутствовали их на систематическую работу над собой, предупредили об опасностях, подстерегающих подростков в интернете, пожелали успехов в учебе и спорте.

В беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» старший психолог ОМОН «Беркут-Юг» майор полиции Хасан Даурбеков подчеркнул, что патриотическое воспитание молодёжи является одной из главных задач ведомства.

— Именно, с этой целью в разных образовательных учреждениях мы часто проводим мероприятия, которые формируют у подрастающего поколения желание стать лучше и сильнее, — заключил он.

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