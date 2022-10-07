Росгвардия

К годовщине завершения великого сражения

Росгвардейцы Ингушетии провели уроки мужества, посвященные битве за Кавказ

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Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Ингушетия провели в школах региона тематические встречи, посвященные предстоящей годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.

— Только в Малгобекском районе действовало два партизанских отряда, — рассказал газете «Ингушетия» старший лейтенант полиции Харон Картоев. — Все дома в ряде населенных пунктов жители отдали под нужды госпиталя. Нефтяники вместе с жителями Малгобека, прифронтовых сел Сагопши, Инарки, Пседах принимали активное участие в создании оборонительных сооружений с начала 1942 года.

Росгвардейцы рассказали школьникам о значении и задачах военной операции, которая проводилась на Кавказе с 25 июля 1941 года по 9 октября 1943 года, о героизме советских воинов, отстаивавших перевалы Кавказского хребта. Кроме того, ребята узнали об особой роли Малгобекской оборонительной операции: на протяжении четырех месяцев под Малгобеком шли ожесточенные бои, в ходе которых город 14 раз переходил из рук в руки.

Собеседник напомнил, что 8 октября 2007 года Указом Президента России Владимира Путина Малгобеку присвоено почетное звание «Город воинской славы».

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