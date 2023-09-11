Профилактика терроризма

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Росгвардейцы Ингушетии рассказали ученикам подшефных школ о сущности терроризма

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В рамках профилактики экстремизма и терроризма, сотрудники вневедомственной охраны управления войск национальной гвардии по Ингушетии рассказали учащимся подшефных школ республики о возникновении терроризма, о первых террористических актах и о мерах, направленных на борьбу с ним.

Так, в своих выступлениях гости упомянули о памятной дате — Дне солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября, в ходе которого росгвардейцы приняли участие в охране общественного порядка и почтили память сотрудников силовых структур, геройски погибших при пресечении противоправных действий в отношении граждан.

Стражи порядка рассказали ученикам и о трагическом эпизоде в новейшей истории Ингушетии — коварном нападении банд международных террористов в ночь с 21 на 22 июня 2004 года, в результате которого погибли 98 человек, большинство из которых сотрудники и военнослужащие федеральных органов исполнительной власти, в том числе сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие.

Кроме того, гости из Росгвардии напомнили и теракте в Беслане, который стал одним из самых масштабных и бесчеловечных в истории страны.  Именно в память о жертвах Беслана федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» от 21 июля 2005 года и был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом.

Также, в своих выступлениях сотрудники ведомства отметили вклад войск национальной гвардии в противодействие этому бесчеловечному явлению.

В ходе встречи школьники узнали и о правилах поведения в случае возникновения террористической угрозы, а также о необходимых мерах предосторожности в общественных местах и местах массового скопления людей.

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