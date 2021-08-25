Росгвардия

Эхо десятилетней давности

Росгвардейцы Ингушетии уничтожили взрывоопасные предметы

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Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Ингушетии идентифицировали и уничтожили взрывоопасные предметы, обнаруженные накануне в двух районах региона.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, в городе Карабулаке предмет, внешне схожий с гранатой, обнаружил несовершеннолетний гражданин. Узнав от ребенка об опасной находке, родители незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

В результате взаимодействия с представителями регионального МВД к месту происшествия прибыла группа разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Ингушетии, сотрудники которой обследовали, идентифицировали и уничтожили опасный предмет накладным зарядом.

Также по сигналу от МВД по Республике Ингушетия сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН территориального Управления Росгвардии уничтожили накладным зарядом минометные мины и артиллерийские снаряды со следами глубокой коррозии, обнаруженные нарядом Пограничного управления ФСБ России по региону в селе Гули Джейрахского района. По оценке специалистов, взрывоопасные предметы находились в земле около 10 лет.

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