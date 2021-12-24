Новогодний праздник

«Дед Мороз специального назначения»

Росгвардейцы Ингушетии устроили новогодний праздник учащимся коррекционной школы

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В рамках ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения» сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Ингушетии посетили коррекционную школу-интернат в городе Сунже и устроили праздник для воспитанников этого учреждения.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой росгвардейцы подарили атмосферу радости и веселья детям, которые с нетерпением ждали гостей. Ответственный исполнитель пресс-службы территориального органа сержант Салима Сампиева поздравила всех присутствующих с наступающим Новым годом, пожелала здоровья, счастья, терпения и исполнения всех желаний. И конечно же, ребятам вручили сладкие подарки.

«Положительные эмоции у детей с ограниченными возможностями здоровья всегда огромное счастье. Самое главное для нас — подарить тепло и радость тем, кому особенно нужны внимание и забота», — отметила Сампиева в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия».

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