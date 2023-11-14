Встреча

Моральная поддержка

Росгвардейцы Ингушетии встретились с семьями погибших боевых товарищей

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В Управлении Росгвардии по Ингушетии прошла встреча руководителя ведомства генерал-майора полиции Микаила Буружева с членами семей военнослужащих назрановского полка территориального органа, погибших при исполнении воинского долга.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств республики, общественных фондов, командование и личный состав назрановского полка. В своем обращении к гостям начальник управления Буружев выразил искреннее соболезнование родным павших коллег, оставшихся верными присяге до последнего.

— Мы вместе скорбим о невосполнимых утратах, которые вы понесли. У этой душевной боли нет срока давности, — подчеркнул он в своей речи.

В свою очередь заместитель начальника теруправления по военно-политической работе подполковник Андрей Албетков отметил, что встречи с семьями погибших сослуживцев стали традицией.

— Необходима моральная поддержка людей, потерявших близких, — сказал офицер. — Также хотелось бы поблагодарить родителей наших товарищей, которые наперекор жизненным обстоятельствам продолжают воспитывать подрастающее поколение в духе любви к Родине.

Добавим, что росгвардейцы обсудили с родственниками погибших сослуживцев волнующие вопросы, предложили пути их решения и заверили родственников героев, что всегда готовы их поддержать.

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