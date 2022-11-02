Единство народа

Росгвардейцы Ингушетии встретились со студентами в преддверии Дня народного единства

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Сотрудники Управления Росгвардии по Ингушетии провели для студентов Ингушского государственного университета тематическое занятие, посвященное предстоящему Дню народного единства.

В рамках мероприятия росгвардейцы рассказали молодым людям об истории праздника, о сплочении народа в разные периоды истории России, а также о значении указанной даты в настоящем времени.

— Единство всегда являлось сильной стороной Российского государства, и именно с его помощью общество всегда справлялось с, казалось бы, неразрешимыми задачами. Прошли сотни лет, однако наша сила всё также остается именно в единстве, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» помощник начальника территориального управления Росгвардии майор полиции Аслан Исмаилов.

Стоит отметить, что студенты приняли активное участие в беседе, задавали вопросы гостям об отдельных исторических событиях и принципах единства, сохраняющихся и приумножающихся в России. Кроме того, участники мероприятия интересовались условиями службы и задачами, стоящими перед ведомством.

Добавим, что День воинской славы России — День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от интервентов в 1612 году.

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