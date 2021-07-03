Коллеги героя вспомнили годы совместной службы, рассказали его родным о том, каким примером мужественности и дисциплинированности был подполковника для подчиненных.

Рашид Асланбекович службе в спецподразделении отдал 19 лет жизни. За это время его неоднократно поощряли государственными и ведомственными наградами, под его руководством омоновцы провели большое количество успешных спецопераций, в которых, благодаря высокому профессионализму Ганижева, удалось сохранить жизни и здоровье многих ребят.

Увы, нам неведомо предначертание Всевышнего, отмерившего ему небольшой, по человеческим меркам срок. В апреле 2013 года при проведении специальных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию участников незаконных вооруженных формирований в лесном массиве Сунженского района Рашид Ганижев подорвался на мине и получил ранения, несовместимые с жизнью. Оставаясь верным присяге и долгу, он отдал свою жизнь за мир и правопорядок на Северном Кавказе. Награжден орденом Мужества (посмертно).

— Для нас Рашид является, несомненно, героем, — поделился воспоминаниями с газетой «Ингушетия» старший психолог ОМОН управления Росгвардии по Ингушетии майор полиции Хасан Даурбеков. — Он погиб, защищая Родину, отстаивая свободу своего народа, ограждая от бандитов своих друзей и родных. Он всегда являлся для нас примером для подражания, человеком чести, достоинства и благородства. Именем Рашида Ганижева названа школа и улица в его родном селе Яндаре.