«Уважаемые сотрудники, военнослужащие и ветераны прокуратуры!

Руководство и коллектив Управления Росгвардии по Республике Ингушетия сердечно поздравляют вас с профессиональным праздником — Днем работника прокуратуры!

Прокуратура России на протяжении трех веков стоит на страже законности и правопорядка в нашем обществе. Профессионально выполняя служебный и воинский долг в сфере защиты прав и свобод граждан, в надзоре за своевременным и точным исполнением положений Конституции и законов страны, сотрудники и военнослужащие ведомства вносят серьёзный вклад в развитие России как правового и демократического государства.

Примите самые искренние пожелания благополучия, крепкого здоровья, стабильности, мира и новых профессиональных достижений на благо России!

Прокуратура хьахиннача хана денз хьагойт ше къаьстта кхычарех тара йоаца паччахьалкхен управлене дакъа а, цу даькъа управлене учреждене болх д1ахьош йола система хилар.

Россе паччахьалкхел ч1оагъеш, цун доала отташ, тешам луш, общества хьашташи, наьха бокъонаши, парг1атонаши лораелга 1алашдеш хьайоаг1а прокуратура кхо б1аь шера!

Иштта шоай декхар т1ехдика кхоачашде аьттув хилба шун, тха хьамсара прокуратура болхлой! Оашош хьат1аийца никъ дикача х1аман т1ехьа кайоалаш, котало шоашкахьа йолаш, т1ехьа т1айоаг1ача т1ехьен масал долаш д1ачакхбаккха Дала низ лолба! Г1аьха, маьрша дахалда шо!

С уважением, начальник Управления Росгвардии по Республике Ингушетия полковник полиции М. И. Буружев», — говорится в поздравительном письме.

Напомним, что День работника прокуратуры России ежегодно отмечается в нашей стране 12 января. Праздник был установлен указом Президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года. Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.