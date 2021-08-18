Росгвардия

Полное взаимопонимание

Росгвардейцы приняли участие в межведомственном совещании в Минобрнауки Ингушетии

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В рамках осуществления запланированных мероприятий по проверке антитеррористической защищенности объектов образования республики, сотрудники и военнослужащие территориального управления Росгвардии и его подразделений приняли участие в совещании, прошедшем в Министерстве образования и науки Ингушетии.

Стороны обсудили формат проведения мероприятий, посвященных началу нового учебного года, уточнили окончательное количество объектов и категории привлекаемых учеников. Кроме того, в ходе совещания затрагивались вопросы выполнения требований постановления правительства Российской Федерации об антитеррористической защищенности объектов образования.

— Основная работа, проводимая по направлению антитеррористической защищенности объектов образования, уже завершена, и сегодняшнее мероприятие — это своеобразный итог и уточнение последних нюансов в преддверии начала учебного года, — поделился итогами совещания с газетой «Ингушетия» врио начальника отдела обеспечения участия войск в охране общественного порядка и охранных мероприятий территориального Управления Росгвардии подполковник Владимир Лянгусов.

Собеседник признался, что с представителями Минобрнауки Ингушетии росгвардейцы постоянно поддерживают взаимодействие в рамках своей компетенции.

— Что касается данной встречи, то по всем вопросам ее повестки нами достигнуто полное взаимопонимание, — заключил Лянгусов.

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