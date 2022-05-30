Поддержка детей
Росгвардейцы присоединились к акции «Дари добро» в Ингушетии
В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Ингушетия присоединились к акции «Дари добро» и поздравили воспитанников детского дома-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья в сельском поселении Троицком.
По приглашению росгвардейцев перед подопечными с творческой программой выступил коллектив театральной шоу-группы. Гости в погонах вручили детям подарки и поблагодарили коллектив интерната за заботу, которую они дарят детям.
Руководство интерната поблагодарило представителей регионального управления Росгвардии за постоянное сотрудничество и поддержку детей, отметив, что сами ребята на каждый праздник ждут их с нетерпением. В учреждении проживает около 20 воспитанников, каждый со своей историей и своими особенностями в развитии.
«Поздравляю вас с этим важным праздником, желаю благополучия, и чтобы на лицах детей всегда оставалась улыбка. С первого дня знакомства воспитанники интерната стали для наших сотрудников по-настоящему родными. Особенные дети нуждаются в особенной заботе, и мы постарались хоть немного порадовать их сегодня и подарить хорошее настроение», — отметил заместитель командира ОМОН «Беркут-Юг» по военно-политической работе подполковник полиции Тимур Сампиев.