По приглашению росгвардейцев перед подопечными с творческой программой выступил коллектив театральной шоу-группы. Гости в погонах вручили детям подарки и поблагодарили коллектив интерната за заботу, которую они дарят детям.

Руководство интерната поблагодарило представителей регионального управления Росгвардии за постоянное сотрудничество и поддержку детей, отметив, что сами ребята на каждый праздник ждут их с нетерпением. В учреждении проживает около 20 воспитанников, каждый со своей историей и своими особенностями в развитии.

«Поздравляю вас с этим важным праздником, желаю благополучия, и чтобы на лицах детей всегда оставалась улыбка. С первого дня знакомства воспитанники интерната стали для наших сотрудников по-настоящему родными. Особенные дети нуждаются в особенной заботе, и мы постарались хоть немного порадовать их сегодня и подарить хорошее настроение», — отметил заместитель командира ОМОН «Беркут-Юг» по военно-политической работе подполковник полиции Тимур Сампиев.