Росгвардия

Поддержка детей

Росгвардейцы присоединились к акции «Дари добро» в Ингушетии

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В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Ингушетия присоединились к акции «Дари добро» и поздравили воспитанников детского дома-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья в сельском поселении Троицком.

По приглашению росгвардейцев перед подопечными с творческой программой выступил коллектив театральной шоу-группы. Гости в погонах вручили детям подарки и поблагодарили коллектив интерната за заботу, которую они дарят детям.

Руководство интерната поблагодарило представителей регионального управления Росгвардии за постоянное сотрудничество и поддержку детей, отметив, что сами ребята на каждый праздник ждут их с нетерпением. В учреждении проживает около 20 воспитанников, каждый со своей историей и своими особенностями в развитии.

«Поздравляю вас с этим важным праздником, желаю благополучия, и чтобы на лицах детей всегда оставалась улыбка. С первого дня знакомства воспитанники интерната стали для наших сотрудников по-настоящему родными. Особенные дети нуждаются в особенной заботе, и мы постарались хоть немного порадовать их сегодня и подарить хорошее настроение», — отметил заместитель командира ОМОН «Беркут-Юг» по военно-политической работе подполковник полиции Тимур Сампиев.

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