Росгвардия

Важное предостережение

Росгвардейцы провели профилактическое мероприятие для учеников подшефной школы

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Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Ингушетии провели в подшефной школе № 2 имени подполковника милиции Рашида Ганижева в сельском поселении Яндаре тематическое мероприятие, в котором также приняли участие педагогический коллектив и родители учащихся образовательного учреждения.

В ходе беседы росгвардейцы рассказали о видах ответственности, которую могут понести молодые люди и их родители за те или иные правонарушения.

— Безусловно, в семье закладываются основы характера, жизненные установки и моральные ценности. Но ребенок также проводит в школе достаточно большое количество времени, налаживает социальные связи и делится со сверстниками своими интересами. Именно в этой среде, в присутствии коллектива школы и родителей, мы хотим налаживать взаимодействие и общими усилиями показывать подрастающему поколению правильный пример, — подчеркнул, обращаясь к собравшимся, майор полиции Хасан Даурбеков.

Он предупредил об опасности, подстерегающей подростков в интернете, а также о методах и признаках дистанционного вовлечения в преступные сообщества.

— Это очень важное предостережение, — отметила в свою очередь директор школы Ляна Гандалоева. — Оно является эффективной профилактикой необдуманных поступков среди детей и напоминает нам о той ответственности, которую мы несем за юное поколение.

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