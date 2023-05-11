Roskarta. com: лучший способ доступа к публичной кадастровой карте

Доступ к публичной кадастровой карте еще никогда не был таким простым благодаря сайту https://roskarta. com, который предоставляет пользователям всю необходимую информацию об их земле или собственности.

Поиск своего участка на публичной кадастровой карте

Если вы хотите найти свой участок на публичной кадастровой карте, просто посетите платформу roskarta. com и введите свой адрес или кадастровый номер. После этого вам покажет точное местоположение вашего участка на карте, а также всю необходимую информацию. Вы можете увеличивать и уменьшать масштаб карты, чтобы лучше рассмотреть окрестности, а также переключиться на спутниковый вид, чтобы увидеть фактическое местоположение вашей собственности.

Как просмотреть информацию о своем участке

После того как вы нашли свой участок на публичной кадастровой карте, вы можете получить доступ ко всей информации о нем, включая кадастровую стоимость, площадь, границы и другие важные детали. Вы также можете увидеть информацию о любых зданиях или сооружениях на участке, включая их размер, количество этажей и назначение.

Как проверить кадастровую стоимость

Кадастровая стоимость — это важный фактор, определяющий размер налога, который вы платите за свою собственность. Вы можете узнать ее, обратившись к публичной кадастровой карте на платформе roskarta. com.

Как узнать кадастровый номер

Кадастровый номер — это уникальный идентификатор, присвоенный каждому земельному участку в России. Вы можете узнать свой номер на сервисе roskarta. com. Просто введите свой адрес или местоположение, и вам отобразят точное местоположение вашей недвижимости вместе с ее кадастровым номером.

Заказ отчета о недвижимости

Если вам нужна более подробная информация о вашей собственности, вы можете заказать отчет о недвижимости. Этот отчет предоставит вам всю необходимую информацию, включая кадастровую стоимость, площадь, границы и другие важные детали вашего имущества.

Вывод

Благодаря платформе roskarta. com доступ к публичной кадастровой карте еще никогда не был таким простым. Всего за несколько кликов вы можете найти свою собственность, получить доступ ко всей необходимой информации и даже заказать отчет о недвижимости. Если вы являетесь владельцем имущества, агентом по недвижимости или просто интересуетесь вопросами землевладения в России, roskarta. com поможет вам в этом.