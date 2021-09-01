Арбузы заполнили прилавки всевозможных рынков и супермаркетов. Но кому охота после поедания любимого лакомства отправиться прямиком на больничную койку? Ответ очевиден.

Недобросовестные производители нередко злоупотребляют различными азотсодержащими удобрениями. Плоды быстро набирают вес, но содержание нитратов в мякоти значительно превышает предельно допустимую концентрацию. Это опасно, так как в организме эти минералы преобразуются в нитриты. Те в свою очередь оказывают токсическое действие на желудочно-кишечный тракт, сердечную мышцу, сосуды, головной мозг. Проверка качества арбузов и дынь обязательна для всех продавцов. Если есть сомнения, необходимо спрашивать документы, подтверждающие безопасность товара.

Управление Роспотребнадзора по Ингушетии совместно с региональным Центром гигиены и эпидемиологии осуществляет мониторинг качества реализуемых на территории республики бахчевых культур.

За истекший период 2021 года было лабораторно исследовано на паразитологию, содержание нитратов, пестицидов и наличие солей тяжелых металлов 34 образца бахчевых культур, отобранных в местах организованной торговли.

По результатам исследований в 4 образцах было выявлено превышение содержания нитратов. По всем фактам выявления нестандартных проб Управлением Роспотребнадзора по Ингушетии составлено четыре административных материала по ч. 1 ст. 14,43 КоАП РФ в отношении реализаторов бахчевых культур и снято с реализации 135 кг продукции, не соответствующей установленным требованиям.

Основная роль по упорядочению торговли бахчевыми культурами и недопущению случаев несанкционированной торговли, в рамках полномочий и обязанностей, определенных Федеральным законом от 6 ноября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ, отводится органам исполнительной власти местного самоуправления, управляющим розничными рынками компаниям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выступающим в роли организаторов ярмарок.

Управление Роспотребнадзора Ингушетии рекомендует жителям республики не совершать покупки продуктов питания (в том числе бахчевых культур) в местах неорганизованной и несанкционированной торговли и ни при каких условиях не приобретать бахчевые культуры, реализуемые частями или с надрезами. Поврежденные внешние оболочки бахчевых культур открывают свободный доступ для проникновения различных, в том числе патогенных, микроорганизмов, которые в условиях содержания большого количества сахаров в бахчевых культурах быстро размножаются, что может привести к развитию инфекционных заболеваний при употреблении таких арбузов и дынь.