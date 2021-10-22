Так, на днях сотрудники мэрии Малгобека, Роспотребнадзора по региону и МВД провели совместную проверку организаций и магазинов с массовым скоплением людей, инспектировалось соблюдение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, введённых Указом Главы республики «О режиме повышенной готовности».

В рамках рейдового мероприятия объекты проверили на наличие масок, перчаток, средств дезинфекции для посетителей и разметок. Участники рейда также проверили наличие информации о мерах профилактики и соблюдения социальной дистанции в помещении.

По итогам рейда специалистами было отмечено, что немалое количество объектов полностью оснащено всем необходимым для профилактики Covid-19. Вопрос заключается лишь в соблюдении посетителями всех предусмотренных мер безопасности.

К сожалению, тема Covid-19, которая начала распространяться по всему миру два года назад, актуальна и в настоящее время. Увеличение числа жертв данной заразы вынуждает всегда быть начеку и ответственно относиться к мерам эпидемиологической безопасности.

Необходимо отметить, что сотрудниками Управления Роспотребнадзора по региону регулярно проводятся совместные с полицейскими и представителями администраций населённых пунктов рейдовые мероприятия по защите жителей республики от распространения Covid-19.

Проверки проходили в людных местах (торговые центры, предприятия сети фаст-фуд, кафе и рестораны, продуктовые магазины). По результатам проверок выявлены нарушения в части несоблюдения гражданами требований по ношению средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) в людных местах, несоблюдения предпринимателями требований проведения дезинфицирующих мероприятий. В ходе рейдов проводится активная разъяснительная работа с населением, применяются меры административного принуждения к нарушителям.

С учетом складывающейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации в различных регионах России в период нерабочих дней Роспотребнадзор по Ингушетии рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период.

Нерабочие дни могут положительно повлиять на эпидемиологическую ситуацию с Covid-19, если уменьшить контакты. Так, в этот период необходимо отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, уменьшить необязательные поездки.

«Используйте это время с пользой для своего здоровья — больше гуляйте на свежем воздухе, сделайте прививку от Covid-19, а также от гриппа. Если избежать контактов и поездок не выходит, помните о простых, но очень эффективных мерах, которые нужно соблюдать — используйте маски, антисептики, старайтесь избегать людные места. Постарайтесь максимально сократить личные контакты, по возможности воспользуйтесь услугами служб доставки товаров. Общайтесь с родственниками, друзьями и близкими по телефону или с помощью других средств связи. При необходимости передвигаться по городу, используйте по возможности личный транспорт или такси. При ухудшении самочувствия не занимайтесь самолечением, вызовите врача», — подчеркнули специалисты Роспотребнадзора по региону.