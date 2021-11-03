Если человек заботится о своем здоровье и здоровье своих близких, то он обязательно обратит внимание на состав стеклоомывающей жидкости, отметили в ведомстве. В состав жидкости входят растворы спирта с водой и добавлением моющих средств, иначе говоря, поверхностно-активных веществ (ПАВ), а также ароматизаторов, красителей. В наши дни активно используются изопропиловый спирт, пропиленгликоли и этиленгликоли. При этом необходимо учитывать, что стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе включают в себя непищевые спирты и они непригодны для пищевых целей.

Недобросовестные производители, занимающиеся так называемым самопалом, используют в стеклоомывающих жидкостях метиловый спирт (метанол), который обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метанол может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, проглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам. Смертельная доза метанола для человека при приеме внутрь равна 30 г, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 г.

Управление Роспотребнадзора по Ингушетии строго предупреждает, что Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.07.2007 N 47 запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств, содержащих метанол.

Во избежание появления у граждан подобной стеклоомывающей жидкости следует покупать продукцию только в легальных точках торговли. При приобретении надо обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие нормативным документам, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.

Управление Роспотребнадзора по Ингушетии призывает граждан обращаться в случае установления факта реализации стеклоомывающей продукции, несоответствующей установленным требованиям. Сотрудники ведомства предлагают при подозрении на несоответствие чистящей автомобильные стёкла жидкости обязательно сообщить об этом в управление.