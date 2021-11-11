Как сообщили газете «Ингушетия» в Россельхозцентре по региону, обследованная площадь — 400 га озимой пшеницы в Малгобекском районе, пораженная площадь — 160 га, с распространением болезни — 6,8%, развитием — 0,05%.

Корневые гнили представляют собой наиболее вредоносные заболевания зерновых культур, которые способны комплексно поражать растения несколькими видами патогенов одновременно. Это приводит к значительному снижению урожайности озимой и яровой пшеницы, ячменя, ржи, злаковых трав и овса. Корневые гнили могут быть вызваны несколькими видами фитопатогенных грибов, которые обитают в почве и сохраняются на семенах и растительных остатках. Преобладание тех или иных фитопатогенных комплексов зависит от особенностей эколого-географических зон. Болезнь может распространиться неравномерно и приводить к выпадению всходов, уменьшению продуктивной кустистости, массы зерен и их числа в колосе, ухудшению их качества. Потери урожая от корневых гнилей могут составлять от 15% до 40%.

По словам специалистов, потери от корневых гнилей тем выше, чем ниже культура земледелия. Неправильный севооборот, наличие монокультуры того или другого вида хлебного злака, низкая агротехника приводят к ухудшению структуры почвы, к истощению плодородия, создают неблагоприятные условия для развития растений, способствуют накоплению в почве патогенных грибов. В отдельных случаях корневые гнили бывают причиной массовой гибели посевов.

Как рассказали в Россельхозцентре, признаки различных гнилей схожи друг с другом. Часть растений бывает заражена двумя, тремя возбудителями. Симптомы болезней могут изменяться также в результате присутствия на пораженном органе сапрофитных микроорганизмов. Поэтому в полевых условиях распознать их бывает нелегко.

Источниками первичной инфекции являются семена, почва и растительные остатки. Некоторые виды грибов, являясь обитателями почвы, могут сохранять жизнеспособность чрезвычайно долго, в связи с чем севообороты в борьбе с ними часто не дают должного эффекта.

Как уже было сказано, источниками болезней всех видов корневых гнилей является почва, семена и пожнивные остатки. На развитие инфекции влияют такие факторы, как неблагоприятные условия среды (резкие перепады температур, недостаточный или избыточный уровень влажности), несоблюдение севооборотов, нарушение агротехники. Комплекс патогенов может различаться в зависимости от климатической зоны возделывания, сорта растений, агротехники и степени насыщенности зерновыми культурами. Болезнь может проявляться как на ранней стадии вегетации, что приносит существенный вред урожаю, так и к концу уборки.

Борьба с корневыми гнилями должна вестись в комплексе с уничтожением прочих вредных объектов, либо целенаправленно в зависимости от вида болезни. Рекомендуется использовать относительно устойчивые к болезни сорта зерновых, соблюдать севооборот и сроки посева, вносить органические и фосфорно-калийные удобрения. Также в зависимости от вида возбудителя может потребоваться протравливание семян и обработка фунгицидами.

По вопросам проведения обследований, консультаций в области защиты растений следует обращаться в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ингушетии. Контакты: тел.: 8(8734)72-40-82.