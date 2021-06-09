Население Назрани демонстрирует низкий процент расчетов с энергокомпанией — 62% по итогам работы в январе-апреле 2021 года. Суммарная задолженность жителей здесь превышает 520 млн рублей.

Для улучшения производственных показателей энергетики реализуют комплекс специальных мероприятий. Задача рабочих групп — контрольный съем показаний приборов учета, проверка целостности пломб госповерителя, наличия «скрытой» проводки и «набросов» на линии электропередачи, контроль за исполнением ранее вынесенных предписаний и разъяснительная работа.

Раз в месяц к мероприятиям энергетиков присоединяются журналисты. Сегодня — это съемочная группа НТРК «Ингушетия». А объект контроля — улица Героев Бреста в районе «Центр-Камаз». Общий долг 55 жителей участка превышает 1,5 млн рублей.

«В «Центр-Камазе», застроенном домами бизнес- и премиум-классов, мы отмечаем один из самых низких уровней сбора платежей в Назрани. Несмотря на наличие финансовых возможностей, большинство жителей района имеет очень низкий приоритет оплаты коммунальных счетов. И иначе как безответственностью это не назовешь, — говорит директор отделения «Энергосбыт» Батыр Булгучев. — Наши действия в подобных случаях — применение всех разрешенных российским законодательством рычагов воздействия: введение ограничения подачи электроэнергии, обращения в суд. Это вынужденные меры и, конечно, хотелось бы их избежать. Мы верим в силу слова, поэтому постоянно напоминаем нашим потребителям: от платежной дисциплины каждого зависит эффективность и надежность энергоснабжения всего региона. И это вдвойне верно для Ингушетии — региона с высоким износом электросетевого комплекса».

Усиленные рейды в республике будут продолжаться и станут практически ежедневными. В контрольных мероприятиях энергетиков примут участие представители администраций населенных пунктов, общественного совета и участковой службы.