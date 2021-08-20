Напомним, в понедельник во второй половине дня в республике прошел сильный дождь с усилением ветра до 25 метров в секунду. Ливень стал причиной не только подтопления частных домов и повреждения дорожного полотна в Малгобекском районе и городе Сунже, но и выхода из строя трех трансформаторных пунктов (ТП) в Сунже.

Технологическое нарушение на трансформаторном пункте мощностью 400 кВА, запитывающем улицы Пролетарская, Дзержинского, Луначарского, Калинина, Моздокская и Народная, произошло 16 августа. В этот же вечер, несмотря на сложные погодные условия и темное время суток, специалисты Сунженских районных электрических сетей установили на участке новый энергообъект, вернув свет 500 жителям населенного пункта. 17 августа последствия проливного дождя сказались еще на двух трансформаторных пунктах в самом молодом городе республики — ТП 100 и 160 кВА, обеспечивающие электроснабжение порядка 450 жителей, проживающих на улицах Базоркина, Солнечная, Грузинская, Чеченская, Заводская, Калиматова и в переулке Заводском. В течение нескольких часов новое оборудование было доставлено и оперативно смонтировано.

Сегодня руководитель предприятия проверил качество выполненных работ и пообщался с жителями участков.

«С момента получения штормового предупреждения, мы работали в режиме повышенной готовности. При фактическом ухудшении погоды — в грозу, ливень, порывистый ветер, персонал оставался на местах, контролируя работу оборудования. 13 дежурных бригад в составе 38 энергетиков в этот день несли круглосуточное дежурство. Технологические нарушения, вызванные непогодой, были устранены в течение нескольких часов, — подчеркнул Ислам Гандалоев. — А мой выезд в Сунжу более всего связан с желанием услышать мнение и проблемные вопросы главного звена нашей работы — жителей республики. Мне важна прямая и предметная оценка потребителей работы специалистов на местах, и, прежде всего, в нештатных ситуациях. Будем вместе определять и устранять «болевые точки».