Так, уровень платежей, произведенных потребителями Республики Ингушетия в январе-августе текущего года, составил 58,7%, или порядка 850 млн рублей. Это на 10,7% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении платежи увеличились на 150,8 млн рублей.

Энергетикам удалось улучшить, в том числе, показатели по сложной для региона группе — «население». Жители республики рассчитались за 58,3% использованного ими энергоресурса, увеличив платежную дисциплину на 16,2%. Самые высокие показатели по итогам 8 месяцев 2021 года зафиксировали в Джейрахском отделении — 101,8%, в Назрановском городском отделении — 85,3%. Самые низкие расчеты в Малгобекском отделении — 55,2%, Назрановском районном отделении — 64,0%, а также в Магасском энергосбытовом отделении — 55,1%.

Существенное улучшение данных по платежам в компании отмечают и по категории «юридические лица» (за исключением предприятий ЖКХ) — 80%, что выше уровня расчетов аналогичного периода 2020 года на 10%.

Повышение платежной дисциплины стало результатом комплексной работы филиала во всех сегментах: ежедневные проверки приборов учета; оперативное проведение мероприятий по отключению потребителей, имеющих задолженность за использованную электроэнергию; рейды по пресечению неучтенного потребления энергоресурса; оформление исковых заявлений для взыскания задолженности в судебном порядке; работа уведомительного характера, направленная на предупреждение фактов воровства и повышения уровня сознательности потребителей.

«Решение хронической проблемы низкой платежной дисциплины — среди ключевых задач. К ее решению мы подошли предметно и продуманно. Как результат — устойчивая позитивная динамика практически во всех группах потребителей, — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев. — Вместе с тем общая сумма долга за ресурс в регионе по-прежнему ставит под угрозу надежность и качество электроснабжения субъекта. На 1 сентября 2021 года объем дебиторской задолженности превысил 5 млрд рублей. Основная часть — более 2,3 млрд рублей — приходится на население. Более 1,6 млрд — задолженность коммунальщиков. И мы будем добиваться возврата всех долгов. Безусловный плюс и помощь для нас — качественный диалог с органами республиканской власти: свою поддержку в интересах развития региона энергокомпании выразил Глава Ингушетии».

Энергетики в очередной раз напоминают: своевременные платежи за потребленную электроэнергию — один из ключевых источников финансирования ремонтных программ, проведения необходимых технических мероприятий на энергообъектах для повышения надежности энергоснабжения жителей региона.

Оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей, а также безналичным путем, в том числе с использованием системы «Сбербанк онлайн».