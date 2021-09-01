17, 18 и 19 сентября 2021 года в регионе пройдет голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборах депутатов Народного собрания Республики Ингушетия седьмого созыва.

Энергетики уже проводят внеплановые осмотры и диагностику технического состояния электросетевых объектов, запитывающих 137 избирательных участков. Дополнительно рабочие группы проверяют схемы электроснабжения социально значимых объектов и центров телерадиовещания. Выявленные комиссией недостатки устраняются в оперативном порядке.

Кроме того, специалисты ведут мониторинг противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, принимают меры по повышению их антитеррористической защищенности.

Под особым контролем — безусловная готовность к проведению аварийно-восстановительных работ. В дни проведения выборов в режиме повышенной готовности непрерывно будут находиться оперативные бригады, оснащенные необходимым инвентарем, экипировкой, средствами защиты, а также машины и спецтехника. В общей сложности — порядка 140 работников из числа производственного, административного и управленческого звена. Для специалистов установлен жесткий временной интервал — о возникновении любой нештатной ситуации они обязаны сообщать в течение 5 минут, а структурные подразделения будут докладывать об обстановке в сетях каждый час.

С 17 по 20 сентября в компании будет введён режим «технологической тишины». Он подразумевает полный запрет на все плановые работы и переключения за исключением работ, связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий аварий.

«Неоспоримый плюс профессии: энергетики смело могут называть себя соавторами каждого события в жизни народа — от знаковых до повседневных. И эта причастность к истории страны — большая гордость и тяжелый труд. Полная круглосуточная мобилизация сил семь дней в неделю. Но мы готовы к ответственности. Готовы работать, чтобы республика могла голосовать, учиться, строить, развиваться, жить в безопасности и комфорте», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.