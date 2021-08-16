За семь месяцев текущего года энергетики отремонтировали 37 километров линий электропередачи различного класса напряжения, 65 трансформаторных подстанций, оборудование на питающих центрах. Рабочие группы в различных районах республики заменили 196 ветхих опор и свыше 1,2 тысячи поврежденных фарфоровых изоляторов на современные аналоги из закаленного стекла и полимеров.

Чтобы избежать технологических нарушений, вызванных падением деревьев и ветвей на провода линий электропередачи, оперативно-ремонтные бригады расчистили от древесной и кустарниковой растительности 47,4 га трасс ЛЭП.

Во всех районных подразделениях проходят противоаварийные тренировки, персонал формирует навыки ликвидации последствий нештатных ситуаций, отрабатывает скоростные маршруты транспортировки материалов между отделениями.

Ремонтная кампания филиала в самом разгаре. Ключевые задачи программы — обеспечение надежного электроснабжения потребителей, соблюдение требований производственной безопасности и выполнение мероприятий по предписанию надзорных органов — находятся на контроле исполняющего обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислама Гандалоева. Энергетик выезжает в районные электрические сети для комплексной оценки подготовки электросетевого хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

«У нас непростой период: грозы, высокая температура, сложная эпидемиологическая обстановка. Но затем будут дожди, гололед и снегопады. Вы, как и я, знаете: энергетика не предполагает легких условий. Но это не должно сказываться на выполнении нашей основной задачи — обеспечении надежного энергоснабжения республики. Наши принципы — эффективность, качество и безопасность. Другой подход здесь неприемлем», — подчеркнул Ислам Гандалоев.

Напомним, финансирование ремонтной программы филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» на 2021 год запланировано в объеме порядка 56,5 млн, что на 3,3% больше, чем в прошлом году.