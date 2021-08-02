Энергоснабжение

Энергетики отмечают юбилей

«Россети Северный Кавказ» отмечают 15-летие

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Компания продолжает более чем вековые традиции северокавказской энергетики. В 1913 году здесь впервые в мире была организована параллельная работа двух электростанций — Пятигорской ТЭС и ГЭС «Белый уголь». Этот опыт использовался при разработке плана ГОЭЛРО и построении единой энергосистемы.

В годы Великой Отечественной войны энергетики Северного Кавказа совершили настоящий подвиг — в сжатые сроки, практически без запаса оборудования восстановили работу объектов, пострадавших во время оккупации. В честь 75-летия Победы «Россети Северный Кавказ» увековечили память героев отрасли, назвав их именами крупные центры питания.

Начиная с 1960-х годов в северокавказской энергосистеме произошли масштабные преобразования: поэтапно созданы предприятия электрических сетей во всех регионах, которые сейчас являются филиалами «Россети Северный Кавказ».
За 15 лет своей новейшей истории компания построила более 30 подстанций «высокого напряжения» — 35-110 кВ, свыше 60 линий 35-110 кВ.

«Россети Северный Кавказ» — это крупнейшая сетевая организация макрорегиона — около 18 000 сотрудников, свыше 134 500 км ЛЭП и 30 500 подстанций 6-110 кВ общей мощностью 18 300 ГВА. В зоне ответственности находятся семь субъектов РФ (более 9 млн жителей, 8 000 социально значимых объектов).

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