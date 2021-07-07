По данным предприятия, за первые полгода специалисты энергокомпании уже успели выполнить основные показатели ремонта распределительных сетей Северного Кавказа, включая работы на 1 463 трансформаторных подстанциях (ТП) и 461 трансформаторе. В том числе на Ставрополье отремонтировано 707 ТП; в Чеченской Республике — 320 ТП; в Дагестане — 167 ТП; в Карачаево-Черкесии — 95 ТП; в Кабардино-Балкарии — 71 ТП; в Ингушетии — 58 ТП; в Северной Осетии — 44 ТП.

Основная часть работ выполнена хозяйственным способом — без привлечения подрядных организаций. Для выполнения мероприятий технического обслуживания и ремонта, а также аварийно-восстановительных работ задействованы 597 бригад «Россети Северный Кавказ».

Все усилия энергетиков направлены на то, чтобы запланированные мероприятия в рамках ремонтной программы были проведены своевременно. Часть работ благодаря усилиям и профессионализму специалистов проходит с опережением графика. Это позволит сохранить и повысить надежность энергоснабжения потребителей в сезон пиковых нагрузок.

Компания ПАО «Россети Северный Кавказ» является дочерним обществом ПАО «Россети», управляет 134 687 км линий электропередачи, 30 684 подстанциями трансформаторной мощностью 18,361 ГВА классом напряжения 6-110 кВ на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Глава компании — исполняющий обязанности генерального директора Роман Левченко.