Комплекс технических мероприятий на «титанах» электросетевого комплекса сформировали ещё в 2020 году на основании результатов ежегодной диагностики оборудования. Самый большой объем работ запланирован на подстанциях «Малгобек-2», «Вознесеновская-2», «Сурхахи» и «Юго-Западная».

«Оборудование подстанций — очень сложное и дорогостоящее, оно нуждается в постоянном контроле и обслуживании. В республике — 29 крупных питающих центров. Мы ежегодно проверяем и готовим к несению максимума нагрузок в осенне-зимний период каждый из них. Здесь нет главных и второстепенных вопросов — всё должно быть выверено до мелочей. Это единственный путь к устойчивой и надежной работе энергосистемы: минимизации количества технологических нарушений в сети, повышению безопасности обслуживающего персонала и бесперебойному электроснабжению потребителей и объектов социальной сферы», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ваха Евлоев.

В настоящее время энергетики «Ингушэнерго» уже завершили работы на 12 подстанциях. Первоначальные эксплуатационные характеристики остальным специалисты вернут до конца сентября текущего года.

Напомним, финансирование ремонтной программы филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» на 2021 год запланировано в объеме порядка 56,5 млн рублей (на 3,3% больше, чем в прошлом году).