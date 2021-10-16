В центре внимания рабочей группы оказалось сельское поселение Плиево Назрановского района. Здесь в пролетах опор воздушной линии 35 кВ, питающей город Карабулак, часть города Сунжи и сельское поселение Троицкое, ведутся капитальные строительные работы. Нарушители ежеминутно подвергают смертельному риску собственные и чужие жизни.

«Охранные зоны электроустановок — территория с особыми условиями использования. Любые действия — строительство объектов, организация автостоянок и даже обрезка и вырубка деревьев, должны быть согласованы с гарантирующим поставщиком. Для получения разрешения не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала работ, организации, предприниматели и граждане обязаны подать заявление. На деле же большинство предпочитает обходиться без обязательного письменного согласования с энергетиками. Причина одна — прекрасное понимание, что такового не получат. В противном случае, это было бы равносильно санкции на убийство», — рассказал Ислам Гандалоев.

По выявленному факту специалисты составили акт о нарушении охранных зон. Кроме того, соответствующие письма будут направлены в администрации сельского поселения и района, Кавказское управление Ростехнадзора по Республике Ингушетия, Прокуратуру Республики Ингушетия. Далее в энергокомпании будут ждать принятия необходимых решений, в данной ситуации возможен только один вариант — снос незаконно возведенных строений. Перенос ЛЭП за счет нарушителя технически невозможен.

Новые случаи нарушения «запретной территории» специалисты филиала «Ингушэнерго» фиксируют ежегодно. Самые распространенные — самозахват территории с ограждением воздушных линий электропередачи, строительство зданий в непосредственной близости от объектов высокого напряжения, складирование грунта и материалов с нарушением габаритов ЛЭП.

«Охранные зоны необходимы не только для сбережения жизни людей, но и для беспрепятственной работы оперативно — выездных бригад. Специалисты в любое время должны иметь свободный доступ к электросетевым объектам для ремонта и технического обслуживания. Однако если территория застроена, добраться до нее на спецтехнике невозможно. Поэтому даже самое простое повреждение грозит вылиться в серьезное технологическое нарушение, — отмечает Ислам Гандалоев.

Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» напоминает: охранная зона — это часть земного, воздушного и водного пространства по обе стороны ЛЭП от крайних проводов. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г., допустимое расстояние установлено: 2 метра — для ВЛ ниже 1 кВ; 10 метров — для ВЛ 1–20 кВ; 15 метров — для ВЛ 35 кВ; 20 метров — для ВЛ 110 кВ; 100 метров — для ВЛ через водоёмы.

В пределах обозначенных территорий категорически запрещены любые действия, которые могут поставить под угрозу жизни и здоровье людей или нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства.