Платежи

На личном примере

«Россети Северный Кавказ» привлекают внимание жителей Ингушетии к проблеме неплатежей за электроэнергию

0

Исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев стал участником социальной акции «Заплати ради света».

Руководитель предприятия посетил центр обслуживания клиентов города Карабулака, где оплатил электроэнергию на месяц вперед, на личном примере показав важность своевременных и полных расчетов с гарантирующим поставщиком. При этом энергетик не стал ограничиваться исполнением собственных платежных обязательств, внеся необходимую сумму за расход ресурса в домовладении родителей.

Проект «Россети Северный Кавказ» «Заплати ради света» — еще один способ привлечь внимание общественности к важности соблюдения платежной дисциплины. В Ингушетии снижение объема дебиторской задолженности специалисты давно внесли в число первоочередных отраслевых задач. Общая сумма долга за ресурс в республике на 1 августа 2021 года превысила 5 млрд рублей. Основная часть — более 2,3 млрд рублей — приходится на население, свыше 1,5 млрд рублей — на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Как следствие, в регионе с высоким процентом ветхости и изношенности сетей недостаточно средств для строительства, модернизации и ремонта электросетевой инфраструктуры.

«Надежное и качественное электроснабжение региона невозможно без своевременных расчетов потребителей с гарантирующим поставщиком, строгого исполнения ими своих договорных обязательств. Именно платежная дисциплина — залог успешного функционирования электросетевого хозяйства, а значит, и в целом экономики республики, — отметил Ислам Гандалоев. — Не нужно думать, что именно ваша задолженность не играет никакой роли. Это не так. Ответственность каждого без исключения — залог того, что в домах Ингушетии будет светло и тепло, а социальные и производственные учреждения будут работать без сбоев».

Энергетики в очередной раз напоминают: своевременные платежи за потребленную электроэнергию — один из ключевых источников финансирования ремонтных программ, проведения необходимых технических мероприятий на энергообъектах для повышения надежности энергоснабжения жителей регионов, а также обеспечения растущих потребностей экономики макрорегиона в энергоресурсе. Оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, любых других действующих пунктах приема платежей, а также безналичным путем, в том числе с использованием системы «Сбербанк онлайн» и сервиса «Личный кабинет».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на фестивале «Революция искусств»
В Ингушетии намерены завершить прививочную кампанию против Covid-19 к середине сентября
В Ингушетии во время непогоды вышли из строя четыре глубинных насоса для воды и трансформатор
Власти Ингушетии решат проблему скопления людей в пунктах вакцинации в Назрановском районе
В Ингушетии не будут проводить уроки в дистанционном режиме в новом учебном году
Минфин Ингушетии и Ингушский госуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам финансовой грамотности
Более 100 студентов Ингушского госуниверситета помогут с переписью населения в текущем году
В Плиевской школе № 4 в Ингушетии решили проблему с нехваткой мест для первоклассников
В Ингушетии к приему детей в очном формате 1 сентября готово более 250 образовательных организаций
Министр культуры Ингушетии подарил Альберту Шадыжеву скрипку элитного бренда Josef Holpuch № 13
В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет выставка живописи «Калейдоскоп имен»

Главное

Яндекс.Метрика

 