Руководитель предприятия посетил центр обслуживания клиентов города Карабулака, где оплатил электроэнергию на месяц вперед, на личном примере показав важность своевременных и полных расчетов с гарантирующим поставщиком. При этом энергетик не стал ограничиваться исполнением собственных платежных обязательств, внеся необходимую сумму за расход ресурса в домовладении родителей.

Проект «Россети Северный Кавказ» «Заплати ради света» — еще один способ привлечь внимание общественности к важности соблюдения платежной дисциплины. В Ингушетии снижение объема дебиторской задолженности специалисты давно внесли в число первоочередных отраслевых задач. Общая сумма долга за ресурс в республике на 1 августа 2021 года превысила 5 млрд рублей. Основная часть — более 2,3 млрд рублей — приходится на население, свыше 1,5 млрд рублей — на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Как следствие, в регионе с высоким процентом ветхости и изношенности сетей недостаточно средств для строительства, модернизации и ремонта электросетевой инфраструктуры.

«Надежное и качественное электроснабжение региона невозможно без своевременных расчетов потребителей с гарантирующим поставщиком, строгого исполнения ими своих договорных обязательств. Именно платежная дисциплина — залог успешного функционирования электросетевого хозяйства, а значит, и в целом экономики республики, — отметил Ислам Гандалоев. — Не нужно думать, что именно ваша задолженность не играет никакой роли. Это не так. Ответственность каждого без исключения — залог того, что в домах Ингушетии будет светло и тепло, а социальные и производственные учреждения будут работать без сбоев».