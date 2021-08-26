Предыстория низкого качества электроснабжения сагопшинцев берет начало в 2000-х годах. Тогда небольшое село в Алханчуртской долине стало разрастаться, с каждым днем увеличивая объем потребления ресурса. И вместе с каждым новоселом снижалось напряжение в сети, поскольку мощности питающей населенный пункт подстанции «Малгобек-2» стало недостаточно.

«Питающий центр «Малгобек-2» — источник электроснабжения не только Сагопшей, но и Инарков, Пседаха, города Малгобека. Подстанция была введена в эксплуатацию еще в 1968 году, лимит ее мощности вследствие интенсивной застройки территорий, давно был превышен. Отсюда значения в 140-150 Вольт в домах у сагопшинцев, — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев. — Только за месяц с моего вступления в должность я получил порядка 10 сообщений с проблемного участка. А ответ на обращения жителей у нас может быть только один — сделаем все, что в наших силах. «Светлой» отрасли нужно соответствовать».

Специалисты филиала в сжатые сроки разработали проект повышения качества электроснабжения населенного пункта. Часть потребителей — порядка 2 тысяч семей — перевели на подстанцию «Вознесеновская-2». Для этого энергетики построили новую воздушно-кабельную линию электропередачи 6 кВ общей протяженностью порядка 250 метров. Несмотря на сложности — работу в 33-35-градусную жару, оперативно-выездная бригада Малгобекских районных электрических сетей справилась с задачей за три дня. Итог — нормативное напряжение в сети, снижение вероятности технологических нарушений и снятие существующих ограничений по технологическому присоединению новоселов.

«Я знал об этой проблеме с 2008 года — с первого дня работы на посту главы администрации сельского поселения. Это был один из самых насущных наших вопросов. На отдельных участках напряжение падало до критического значения. А сейчас стабильные 220-230 Вольт. Спасибо большое энергетикам от лица всех сагопшинцев: за оперативность, отзывчивость и ответственное отношение к работе, к республике. У вас плюс 16 тысяч благодарных жителей», — отметил глава администрации сельского поселения Сагопши Курейш Цокиев.