В последние недели жители населенных пунктов столкнулись с частыми перебоями в подаче энергоресурса. Основная причина в изношенности энергообъекта, введенного в эксплуатацию в начале 80-х годов. Ситуацию усугубил резкий рост объема потребления электрической энергии во время установившейся в регионе аномально жаркой погоды. На предельные значения нагрузки «заслуженная» ЛЭП ответила перепадами напряжения и отключениями.

«В 40-летний юбилей снижение показателей качества и надежности в работе воздушной линии закономерно. Тем более, изначально энергообъект не был рассчитан на интенсивную застройку сельских поселений с растущими потребностями в ресурсе, — рассказал главный инженер Малгобекских районных электрических сетей Ибрагим Ахреев. — В настоящее время мы прилагаем все возможные усилия, чтобы снизить остроту вопроса. По поручению исполняющего обязанности директора филиала Ислама Гандалоева, который определил участок в безусловный приоритет Малгобекских районных электрических сетей, рабочие группы ведут активные ремонтные работы».

В числе первых неотложных мер — замена оголенного провода на самонесущий изолированный на участках, которые характеризуются самым высоким процентом изношенности, перетяжка провода, расчистка трассы от древесно-кустарниковой растительности.

«Комплекс реализуемых мероприятий не снимет вопрос полностью и одномоментно. Это, скорее, меры экстренной помощи, призванные снизить количество аварийных отключений на участке. Безусловно, они дадут ощутимый результат, но мы, понимая и принимая всю меру ответственности за комфортную жизнь людей и развитие территории, не будем ограничиваться ими. Воздушная линия электропередачи уже внесена в «Программу повышения надежности на 2020-2025 гг.». В следующем году энергообъект протяженностью порядка 18 км будет полностью реконструирован», — рассказал Гандалоев.

Программа предусматривает замену дефектных опор на новые железобетонные, ветхого оголенного провода на самонесущий изолированный. Ее реализация обеспечит высокую надежность и качество электроснабжения территории и резерв мощности для присоединения новых потребителей.