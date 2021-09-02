Энергоснабжение

Полная отдача и вовлеченность

«Россети Северный Кавказ» выдали 2,6 МВт мощности птицеводческому комплексу в Ингушетии

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«Россети Северный Кавказ» обеспечили выдачу порядка 2,6 мегаватт мощности птицеводческому комплексу «Южный» в Малгобекском районе Ингушетии.

«Южный» — крупный инвестиционный проект общей стоимостью в 3,8 млрд рублей. Предприятие будет заниматься производством экологически чистой по стандартам «халяль» продукции из мяса индейки. В производственный комплекс, построенный на площади более 100 тысяч квадратных метров, входит 36 объектов, в том числе птичники, инкубатор, цех глубокой переработки мяса, комбикормовый завод, мощности по переработке отходов в мясо-костную муку и удобрения.

Уже в сентябре текущего года предприятие планирует выпустить первую продукцию. Заявленный в 2021 году объем производства, равный порядка 5 тысячам тонн мяса индейки, в 2023 году увеличат до 10,2 тысячи тонн. Для поставки в Ингушетию и другие регионы России здесь будут готовить до 30 видов продукции — охлажденное мясо, сосиски, колбасы, пастрому, копчености.

«В энергетике, где все производственные направления стратегически важны, технологическое присоединение все же имеет особое значение. В каждом реализованном проекте заложен глубокий смысл и потенциал, — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев. — Птицеводческий комплекс «Южный» — это порядка 470 рабочих мест: возможность трудиться, учиться новому, развиваться для нескольких сотен человек. Это отправная точка для развития маленького отдаленного населенного пункта и дополнительная — для всего Малгобекского района. А еще доступная, качественная продукция на наших столах, стабильное пополнение бюджета республики, а в недалеком будущем вполне возможно плюс один узнаваемый бренд Ингушетии, Северного Кавказа. Именно поэтому критерии «Россети Северный Кавказ» в вопросах технологического присоединения — строгий контроль на всех этапах, полная отдача и вовлеченность».

Позиция энергокомпании и выполненные «на совесть» обязательства заслужили высокую оценку партнера — генерального директора предприятия Адама Костоева.

«Птицеводческий комплекс «Южный» — ответственный и непрерывный технологический цикл. Сбой в отлаженном алгоритме действий оборудования, в работе вентиляции, очистных сооружений, освещения или водоснабжения может повлечь за собой комплекс самых нежелательных последствий и значительный материальный ущерб. Для нас надежное и качественное электроснабжение, своевременная выдача необходимой мощности — вопрос безусловной важности. Но сегодня, имея в партнерах «Россети Северный Кавказ», мы спокойны за направление. Это специалисты, которые работают профессионально и легко. И это люди, которые отвечают за свои слова и болеют душой за благополучие республики», — отметил Костоев.

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