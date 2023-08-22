Если заглянуть вглубь древности, можно выяснить, что российский триколор имеет многовековую историю. Оказывается, государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху ее становления как мощного государства. Так заведено, что любая страна во все времена должна была иметь свой отличительный знак. Когда торговые суда или караваны приближались к границам иностранного государства, их могли принять лишь в том случае, если они доказывали свою принадлежность к тому или другому царству. Великие послы гордо вносили символику своей страны. От их успеха порой зависели жизни тысяч сограждан.

В годы становления Русского царства такой символ тоже должен был быть. И первый бело-сине-красный триколор поднял на своем военном судне Алексей Михайлович (1645-1676 — годы правления). Его «Орел» был построен известным голландским инженером. К сожалению, под бело-сине-красным триколором Алексею Михайловичу пришлось плавать недолго. На своем «Орле» он успел лишь дойти по Волге до Астрахани, где он был схвачен, а его корабль был сожжен и потоплен бунтовщиками под предводительством Степана Разина.

Законным же «отцом» триколора признан Петр Первый. Дело в том, что после основания Российской империи он в начале 1705 года первым делом издал указ, согласно которому все плавучие транспортные средства должны были поднимать на своей мачте бело-сине-красный флаг. Первый император сам создал образец, расчертил полосы и определил порядок цветов.

Тем не менее, официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая Второго министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».

Но пришедшие на смену власти большевики по инициативе Якова Свердлова в апреле 1918 года приняли решение упразднить триколор и заменить его на революционное красное полотнище. А 22 августа 1991 года российские парламентарии отменили вердикт коммунистов, благодаря чему историческое знамя заняло свое почетное место в официальных и торжественных событиях Российской Федерации. В тот день впервые государственный флаг России был поднят над зданием Верховного Совета РСФСР в Москве, а на чрезвычайной сессии Верховного Совета было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России. Таким образом, трехцветный российский стяг заменил в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

Флагом называют полотно прямоугольной формы, на которое нанесена в установленных пропорциях специальная расцветка. Штандарт России состоит из трех полос: белого, синего и красного цвета. Белый цвет символизирует стремление к миру, чистоте и совершенству. Синий — несет в себе символ веры, постоянства и верности, а красный цвет символизирует силу народа и энергию.

Государственный флаг России, ценность и значение которого нельзя переоценить, наряду с гербом в виде двуглавого орла, принадлежит к числу официальных символов страны. Поэтому фактически День флага — это праздник всей страны, ведь народ, согласно Конституции, является единственным носителем власти.

Независимо от вероисповедания, национальности и цвета кожи, все россияне в этот день должны чтить и уважать официальный символ своей страны, узнаваемый по всему миру. Ведь такой праздник, как День флага Российской Федерации, призван объединять и воспитывать патриотизм. На самом деле наша страна по достоинству может гордиться своим народом, и народ, в свою очередь, может гордиться своей великой страной. Ни для кого не секрет, что многие страны нас просто боятся. Боятся, потому что мы сильны и едины. Кроме этого, мы ценим свои корни, знаем свою историю и думаем о том, как будут жить наши дети. Вот почему нас никто не может победить и покорить.