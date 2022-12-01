Об этом в ходе рабочей встречи Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову сообщила министр экономического развития региона Эсет Тумгоева.

Как сообщает пресс-служба руководителя региона, в 2021 году объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 15,5 млрд рублей, а индекс производства сельхозпродукции — 125,5% к соответствующему периоду предыдущего года. В 2022 году индекс производства продукции сельского хозяйства вырастет на 3,1%, объем сельскохозяйственной продукции составит 15,8 млрд рублей.

«Параметры развития отраслей сельского хозяйства сформированы с учетом действующих мер государственной поддержки. Ключевыми инструментами оказания государственной поддержки аграриев станут мероприятия в рамках реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», — сказала Тумгоева.

Министр отметила, что дальнейшему развитию фермерского движения и сельскохозяйственной потребительской кооперации будет способствовать участие аграриев республики в таких федеральных проектах, как «Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

«Темпы развития агропромышленного комплекса республики обнадеживающие, они идут по нарастающей. Ключевыми направлениями в сельском хозяйстве для нас сегодня являются животноводство и растениеводство. Мы сегодня в состоянии обеспечить внутренний рынок мясом, овощами и фруктами. Продукция крупных местных производителей, таких как садоводческое хозяйство «Сад-гигант Ингушетия», птицекомплекс «Южный», агрокомбинат «Сунжа», имеет спрос и в других регионах. То есть для Ингушетии развитие сельского хозяйства является перспективным направлением, и мы делаем на него серьезную ставку», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Также влияние на рост индекса производства продукции сельского хозяйства в среднесрочной перспективе окажут реализуемые крупные инвестиционные проекты. Так, агрокомбинат «Сунжа» завершит строительство второй очереди двух блоков по 11 га многопролетных стеклянных теплиц общей производственной площадью 22 га. А птицекомплекс «Южный» в 2021 году запустил первую очередь по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, запуск же второй очереди планируется в 2023 году. Общая производительность птицекомплекса составит 10 235 тонн в год.