«Ростелеком» и «Агротек» будут совместно развивать цифровые технологии в АПК

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ПАО «Ростелеком» и ООО «Агротек» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны планируют развивать телекоммуникационные услуги и цифровые сервисы в аграрно-промышленном производстве. Документ подписали генеральный директор ООО «Агротек» Владимир Рубахин и старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.

Партнеры намерены реализовать ряд цифровых проектов, среди которых внедрение комплекса цифрового учета поголовья на свинофермах, а также создание оперативного мониторингового центра группы компаний «Агротек» на базе существующей системы видеонаблюдения с использованием гибридной схемы направления и хранения видеоконтента и обеспечением визуализации на видеостене.

Также стороны рассматривают возможность развития отраслевой экспертизы в реализации нетиповых решений в области агропромышленности и животноводства на территории предприятий «Агротек».

Участники намерены сотрудничать в направлении внедрения методов и средств обеспечения информационной безопасности, в частности, запланировано тестирование ИТ-инфраструктуры группы компаний «Агротек» на соответствие требованиям информационной безопасности.

Группу компаний «Агротек» и ПАО «Ростелеком» связывают давние партнерские отношения. Компании уже реализовали ряд перспективных проектов. Среди них — подключение по волоконно-оптическим линиям ряда объектов группы компаний. Построены распределенные линии связи и подключены удаленные сегменты торговой розничной сети по технологии VPN (Virtual private network — виртуальная частная сеть). Также на предприятиях «Агротека» внедрена единая платформа «Агросигнал. Управление», которая обеспечивает автоматизацию планирования севооборота, формирование годового бюджета, мониторинг работы техники и сотрудников и учет готовой продукции.

Кроме того, «Ростелеком» организовал на объектах ГК «Агротек» корпоративную систему видеонаблюдения, в рамках которой смонтировано, настроено и подключено к облаку 333 видеокамеры.

 

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