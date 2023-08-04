«Ростелеком» инвестирует в развитие образовательной P2P-платформы «Мегакампус»

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Крупнейший российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» инвестирует в ООО «Мегакампус» — компанию, развивающую одноименную образовательную P2P -платформу. В результате сделки «Ростелеком» получит 35% долей компании.

Сегодня, по данным Агентства стратегических инициатив, вклад креативных индустрий в экономику России составляет 4,87% ВВП — почти 6,5 трлн рублей. Авторам контента нужны простые, понятные и качественные инструменты для создания и управления информационными продуктами, которые и предлагает платформа «Мегакампус». В последние три года эксперты международного агентства HolonIQ признали формат Peer-to-Peer одним из лучших мировых практик обучения. Так знания становятся более доступными, а качество и скорость их передачи повышается. Эксперты считают, что именно такой вариант обучения будет доминировать к 2030 году.

После регистрации на платформе пользователь (частное или коммерческое лицо) может загружать обучающие материалы без ограничений, проводить обучение для студентов, использовать удобный конструктор курсов с большим инструментарием, получать подробную аналитику и обратную связь, смотреть курсы от других авторов «Мегакампус», получать оплату от студентов.

В технологическом ядре платформы реализованы основные и необходимые для качественного развития рынка модули: детализированная верификация онлайн-школ, система прозрачных платежных сервисов, юридическая и финансовая безопасность, достоверная система оценок курсов и отзывов от пользователей.

«Благодаря вхождению в наш капитал «Ростелекома» мы увеличим узнаваемость бренда, уровень доверия пользователей и государства, приобретем новый опыт и компетенции в области разработки. Полученные в результате сделки инвестиции пойдут на развитие платформенных решений и продуктов компании, усиление команды. Для нас это новый виток и импульс к развитию», — сказал сооснователь и генеральный директор ООО «Мегакампус» Григорий Аветов.

«Мы планируем стать полноценным игроком креативной экономики, предоставляя качественные и прозрачные цифровые инструменты для авторов контента — основных драйверов роста этого сектора экономики нашей страны. Вхождение в капитал платформы «Мегакампус» стало первым шагом для реализации этих планов», — отметил директор новых цифровых продуктов «Ростелекома» Андрей Кушнарев.

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