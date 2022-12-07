Сегодняшний диалог стал очередным этапом в реализации стратегии цифровой трансформации региона, проект которой был разработан экспертами национального провайдера и представителями республиканского правительства в прошлом году.

В обсуждении рабочих вопросов приняли участие новый руководитель ингушского филиала Азамат Чахкиев и директор по цифровым регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Руслан Бардахчиев.

Калиматов отметил необходимость продолжить уже сложившуюся традицию взаимодействия и слаженной работы представителей исполнительной власти субъекта и ведущего провайдера цифровых услуг и сервисов.

«Наша республика уже идет по пути цифровой трансформации, и последние годы мы этот процесс максимально ускоряем. На первом этапе мы сосредоточились на самых социально значимых вопросах — охватили в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» интернетом малые населенные пункты в Джейрахском и Сунженском районах, подключили к Сети объекты здравоохранения. Оцифровали государственные услуги. Эти и другие проекты — только начало. Мы продолжаем изменения и системно фокусируемся на ключевых отраслях региональной экономики. В нашем приоритете — строительство оптической инфраструктуры для развития туристических кластеров и цифровизация образовательной сферы», — рассказал Глава Ингушетии.

За последние три года «Ростелеком» инвестировал в развитие цифровой инфраструктуры Ингушетии около 200 млн руб. Успешно работает региональный сервис Госуслуг «Электронное правительство», система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», внедрено комплексное видеонаблюдение на строящихся объектах для контроля. «Ростелеком» охватил оптическим интернетом все медицинские учреждения субъекта. С началом пандемии компания развернула виртуальную АТС для работы горячей линии по Covid-19 для населения.

Стратегия цифровой трансформации охватывает девять социально значимых сфер: образование и науку, здравоохранение, городскую среду, сельское хозяйство, промышленность, экологию и другие. В ближайшие два года «Ростелеком» совместно с органами исполнительной власти планирует запустить более 60 проектов, в которые войдут региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения (РАСЦО) для снижения рисков природных или техногенных катастроф, ситуационный центр Главы республики для мониторинга социально-экономической ситуации, цифровые решения для жилищно-коммунального хозяйства, платформа строительных сервисов и другие проекты, повышающие качество работы и жизни.

По поручению Калиматова, национальный провайдер дополнительно уделит внимание приоритетным направлениям — развитию цифровой инфраструктуры и сервисов для образовательных учреждений и строительству оптического интернета в туристических кластерах региона. Все заявленные проекты соответствуют ключевым показателям национальной цели «Цифровая трансформация», установленным Указом Президента России.

«Цифровизация для экономики страны сегодня актуальна как никогда. Наша компания выступает партнером государства и бизнеса по формированию и развитию в России цифровой экономики. Мы реализуем в южных регионах концепции «умных городов» и «цифровых регионов», последовательно разворачиваем цифровые системы и платформы для целых сфер и направлений. С этой целью мы используем собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения, передовые системы кибербезопасности, а также глубокую отраслевую экспертизу, наработанную многолетним опытом реализации федеральных и региональных проектов», — отметил Мордасов.

Национальный цифровой провайдер ежегодно в качестве цифрового партнера поддерживает мероприятия республиканского масштаба, среди которых празднование 250-летия единения Ингушетии с Россией, 30-летия образования республики и другие.