«Поводом к организации контрольных мероприятий послужило размещённое в соцсетях видеообращение жителей с жалобами на качество оказания медпомощи в данном медучреждении», — говорится в пресс-релизе.

Накануне в интернете появились видеообращения жителей Ингушетии о том, что после родов состояние матери шестерых детей, жительницы ингушского села Кантышево Мадины Аушевой ухудшилось по вине врачей и она впала в кому. Мальчик родился здоровым.

По словам представителя кабинета министров Ингушетии, с утра в перинатальный центр выехал первый вице-премьер Магомед Евлоев. На текущий момент он находится в медучреждении, изучает ситуацию на месте, беседует с врачами и руководством. Правительственная комиссия тщательно проверит достоверность сообщений на интернет-ресурсах о том, что из-за халатности и ошибки врачей состояние одной из пациенток центра ухудшилось и она впала в кому.

В ходе комплексной проверки будет дана оценка действиям как руководства перинатального центра, так и лечащих врачей.

Как отметил Евлоев в ходе выездного оперативного совещания с Минздравом республики, власти республики привлекут лучших специалистов из ведущих клиник России для лечения пациентки. Кроме того, будет организована работа по повышению квалификации сотрудников центра.

Первый вице-премьер взял расследование ситуации на личный контроль.

«40 дней мы находимся в больнице, она пришла сюда здоровой, родила ребенка, но из-за ошибки врачей она впала в кому. Мы ждали, что она придет в себя на протяжении 20 дней, потом привезли врача из Москвы, он сказал, что ситуация опасная, сделал назначение, но наши врачи не могут лечить ее по этому назначению. Мы написали во все инстанции, почему Минздрав бездействует, это же мать шестерых детей умирает, такого тяжелого пациента нет в республике. Почему они не пришли, не проверили», — сказано в обращении родственников пациентки.

По их словам, Аушева (Гадиева) попала в перинатальный центр 29 ноября минувшего года, в ту же ночь родила мальчика, через несколько часов началось кровотечение, она звонила сестре, пожаловалась на халатность врачей. Утром ее перевели в реанимацию. Из перинатального центра позвонили сестре Мадины и сообщили, что придется сделать операцию, но женщина больше не сможет иметь детей. Несколько дней родственники не знали ничего о состоянии Мадины. Семья за свой счет привлекла специалистов из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, которые сообщили о повреждении мозга у женщины, она потеряла три литра крови. Родные Аушевой написали заявления в прокуратуру и другие инстанции с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных.