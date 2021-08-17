В связи с этой датой Глава Ингушетии М. Калиматов написал на своей странице в Инстаграм: «В Ингушетии сегодня вспоминают жертв трагедии 2009 года. Ровно 12 лет прошло с момента взрыва на территории РОВД и ГОВД Назрани. В этом теракте погибло 25 человек и было ранено более 136, в том числе и мирные жители.

Жертв могло быть гораздо больше, если бы не оперативные действия сотрудников полиции, которые ценой своей жизни и здоровья помешали машине со смертником пройти вглубь территории.

Они несли службу в непростые для республики времена и погибли на боевом посту. Ежедневные сводки отражали печальную статистику, связанную с террористической угрозой.

За сегодняшний мир и стабильность в республике пришлось заплатить высокую цену — сотни погибших и раненых, сотни семей, оставшихся без сыновей, братьев, отцов и мужей.

Все они настоящие патриоты своей Родины и достойны вечной памяти и благодарности.

Уж сенна бола кагийнах Дала эша ма болба вайна. Дала гешт долда царех. Дала къахетам болба. Амин!

Как это было

Ровно 12 лет назад, 17 августа 2009 года, сотрудники милиции Назрановского ГОВД собрались на утренний развод. Обычная церемония в силовых структурах. Здесь до личного состава доводят оперативную сводку, распределяют по местам несения службы, доводятся инструкции и задачи на рабочий день.

Сводка о том, что готовится теракт с участием «Газели», была доведена до личного состава еще 15 августа. Был заранее проверен подозрительный транспорт. Но никто из сотрудников не ожидал, что нападение будет столь наглым и дерзким. Из воспоминаний Руслана Нальгиева, в будущем Героя России: «Я услышал удар, — вспоминает он, — как будто протаранили ворота машиной, что были с левой стороны от меня. Обернувшись, увидел «Газель» жёлтого цвета в нескольких метрах от себя. Сомнений, что это нападение, не было. Далее всё шло как в замедленной съемке. Расстояние от меня до «Газели» было около 20 метров. На раздумья ушли доли секунды».

Далее моя коллега Лилия Харсиева так описывает эти события в своем материале «На пути к подвигу»:

«Руслан на ходу хватает автомат АКСУ, прицеливается в водителя и даёт короткую очередь по лобовому стеклу. Во дворе ажиотаж, все бегут, занимают свои позиции, кто-то из сотрудников не замечает Руслана и на бегу ударом в плечо буквально разворачивает его на 180 градусов, что создаёт ему помеху и мешает произвести прицельный огонь в террориста-смертника.

Но всё же Руслан на полуобороте интуитивно производит короткую очередь. Потом, как выяснилось, он не промахнулся и, оказывается, поставил даже крест по лобовому стеклу машины, которая, свернув бесцельно направо, врезалась в припаркованные автомобили сотрудников. Расстояние от Руслана до машины было всего 3-4 метра, когда раздался взрыв...

А взрыв был таким мощным, что после него осталась огромная воронка (5,2×2,4 метра). Масло в огонь подлили и стоявшие во дворе ёмкости с горючим. Всё кругом было охвачено пламенем. Сгорело полностью само здание РОВД, серьёзно пострадал расположенный рядом пятиэтажный жилой дом, в остальных домах, что стояли рядом, были выбиты стёкла и сорваны крыши. Десятки припаркованных автомобилей буквально разлетелись в сторону от мощной взрывной волны.

Как потом уже показала экспертиза, Руслан всё же успел поразить цель. Пробитый им двигатель «Газели» заглох, а сражённый террорист-смертник не успел произвести самоподрыв. В результате взрывной механизм был запущен на семь секунд позже намеченного, уже дистанционно, боевиками, что не позволило углубиться террористу-смертнику вглубь двора ещё на 12-15 метров, то есть от расчетной точки нападающего. Эти семь секунд и стали решающими. Их хватило, чтобы его сослуживцы могли рассредоточиться. Жертв оказалось намного меньше, чем могло быть.

— Машину, протаранившую ворота, пытались остановить и другие ребята, не только я один, — говорит Руслан, — по автомобилю сотрудниками милиции открывался огонь. Но вот так получилось, что я оказался ближе всех и успел поразить цель. Меня потом, уже раненого, заваленного кирпичной стеной, освобождали ребята, помню нестерпимую боль в ноге...

Когда Руслан очнулся в госпитале МВД г. Москвы, куда вывезли его и других раненых, он понял, что ногу ампутировали. Было очень жутко, вспоминает он, но боль от того, что произошло, боль от потери товарищей всё же преобладала над другой, не менее горькой правдой. Но он быстро справился с этой потерей (на тот момент Руслану было 29 лет).

— Низкий поклон всем нашим врачам, всем московским врачам, — говорит Руслан, — всем медицинским работникам, которые приехали в этот день в Назрановскую больницу со всей республики, как по команде, кто после суточного дежурства, кто с отпуска, кто с больничного. Весь народ объединился, стал единым целым«.

Теракт унёс жизни 25 человек. Ещё 136 сотрудников получили ранения.

Взрывчатка была настолько мощной, что пострадали ещё и соседние дома. Возникший пожар во дворе ОВД Назрани тушили пять часов. На месте происшествия образовалась воронка глубиною два метра, а шириною — три.

Как сообщали тогда различные источники, «Газель» террористов числилась в розыске. Силовики искали машину по всей республике, но автомобиль не смогли вовремя обнаружить.

Позже стало известно, что Саид Бурятский взял на себя ответственность за теракт.

Одним из пострадавших при взрыве оказался и капитан милиции Амирхан Даудович Костоев.

Вот как он описывает события того рокового дня:

«Как обычно, мы собрались на построение, шла обычная процедура — доведение оперативной сводки, цели и задачи на рабочий день. После того, как ворота ГОВД протаранила желтая «Газель», прошло не больше 10-12 секунд как раздался мощный взрыв. Единственное, что я тогда ощутил — это туман в голове, вкус горечи во рту и успел заметить, как вокруг стонут такие же раненые, как и я, мои товарищи. Меня срочно госпитализировали в нашу центральную больницу, а оттуда через неделю отправили в Москву, в Центральный госпиталь МВД России. До сих пор не могу забыть своих погибших товарищей, сослуживцев, ставших инвалидами, как и я, после этого взрыва. Я являюсь инвалидом второй группы. В этот день я вновь выражаю свое соболезнование семьям погибших, дай им Всевышний терпения!»