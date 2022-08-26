Психологи рекомендуют в первую очередь возобновить привычный распорядок дня и поговорить с детьми о школе. Что нужно обсуждать с ребенком и какие действия предпринять, чтобы ему было проще возобновить учебу, — об этом и многом другом беседа корреспондента газеты «Ингушетия» с известным психологом Розой Ганиевой.

— Роза, скажите, каковы основные признаки психологической готовности ребенка к новому учебному году?

— Если говорить о первоклашках, то здесь важно понять, развиты ли у них мотивационный, волевой, коммуникативный, эмоциональный и познавательный навыки. Готовность детей, которые уже ходят в школу не первый год, измеряется не «жаждой знаний» ребенка, а в целом желанием встретиться с друзьями, пробежаться по коридорам и т. д. Понятие «готовность к обучению» включает в себя физиологическую способность — это состояние здоровья, психологическую — это реакции, характер, а также социальную — умение находить общий язык с другими. Кроме того, это личная готовность, то есть желание.

Важен и другой вопрос: как после трех месяцев каникул вернуть в рабочий режим ребенка, который привык спать до 11 утра, заниматься своими делами и гулять с друзьями целый день?

Есть достаточно большая категория детей, которые уже в конце августа с нетерпением ждут, когда начнется школа, есть и те, кто скучает по учителям и самим урокам. Если ребенок не хочет в школу, важно выяснить причину. Бывает так, что он не хочет в школу, скажем так, без особой причины. И мне кажется, что это тоже норма. Мы, например, взрослые люди, после отпуска тоже думаем: здорово было бы еще недельку отдохнуть. У детей это работает точно так же.

В таких ситуациях рекомендуется побеседовать с детьми примерно такими словами: «Слушай, было бы здорово, если бы каникулы длились подольше. Мне жаль, что у тебя заканчиваются каникулы». То есть не делать неприличным его нежелание. Для определенных категорий детей такие разговоры уже сами по себе являются достаточно мотивирующими. Ребенок сам осознанно выбирает: было бы здорово продлить каникулы, но нужно идти в школу. В таком случае он будет более ответственно относиться к школьным делам.

Можно даже сохранить время каникул в виде фотоальбома — не для того, чтобы потом погружаться в тоску по лету, а чтобы восстанавливать свою энергию за счет приятных эмоций в плохие дни. Когда во время учебного года проблемы у ребенка наслаиваются одна на другую, ему кажется, что весь мир состоит только из проблем. Такой альбомчик станет хорошей помощью для того, чтобы расширить восприятие ребенка, что мир не одним цветом выкрашен, что есть очень много оттенков, много разных цветов, полутонов.

— Как понять причину нежелания своего чада идти в школу?

— Нежелание идти в школу может быть обусловлено куда более серьезными причинами. Часто на консультациях с родителями и детьми выясняется, что ребенок не хочет идти в школу, потому что не сложились отношения с учителем или одноклассниками. В этих вопросах ребенку нужно помочь разобраться, возможно, обратившись к специалистам, если проблемы слишком глубоки.

Желательно сначала сконцентрировать внимание не на том, чтобы открыть учебники и всё вспомнить, а на школьной атмосфере. Родителю важно понять: чем он может быть ребенку полезен, чего ему не хватает, чтобы было комфортно учиться. Родитель должен донести, что готов помогать ребенку. Доверившись маме и папе, дети сразу могут вспомнить какие-то вещи, которые их окружают в школе. Например, выяснится: не хочет ходить в столовую, потому что там невкусно, и вообще весь год не ел там, но не говорил об этом. Такие мелочи порой в текучке школьной жизни не проявляются.

С подростками особенно важно поговорить об атмосфере и разных ситуациях в школе. Если кого-то в школе травят — поговорить о буллинге, если были конфликты с учителем — обсудить это. Важно проговорить всё, что может волновать ребенка не меньше, чем уроки. Важен позитивный опыт общения с родителями про школу.

Если у ребенка есть трудности с конкретным предметом, это тоже нужно обсудить. Выяснить, идет ли речь о том, что у ребенка просто нет склонности к этому предмету, или у него возникает страх перед учителем, страх неудачи на этом уроке. Возможно, дело с атмосферой в классе у конкретного учителя.

Родителю полезно незадолго до нового учебного года спросить у ребенка: вспомни, какие предметы были в прошлом году, что вообще помнишь со школы? Но спрашивать он должен не как контролер, а как фигура, которая помогает ребенку. Родитель должен стать напарником, который тоже помнит, как в сентябре было сложно вернуться в школу, но может помочь с этим. Задача не нагнетать, а поддерживать.

Стоит подчеркнуть, что родителям нужно выключить панику внутри себя, потому что очень часто они за школу переживают даже больше, чем дети, и у тех включается защитная реакция: они не хотят идти в школу. После лета многие школьники, особенно вступившие в подростковый возраст, переживают о том, как их встретит класс, заметны ли у них физические изменения. Чтобы исключить стрессовую ситуацию, посоветуйте ребенку встретиться с одноклассниками в последние дни лета, пообщаться, поделиться впечатлениями, показать себя «нового».

Можно обновить рабочее пространство школьника, чтобы создать благоприятную для обучения обстановку. Оно должно быть одновременно комфортным — правильный стул, стол, достаточное количество света, и мотивирующим — можно повесить кнопочную доску с мотивирующими фразами, гирлянду, положить на стол красивую канцелярию.

— Какой должна быть мотивация для детей младших классов?

— Дети каждого возраста по-разному ориентированы на авторитет взрослого. Младшеклассники больше встроены в систему, которую транслирует родитель: как родители зададут режим, на чем сфокусируют внимание, на то ребенок и будет ориентироваться. Кроме того, у младших школьников есть интерес к общению с другими детьми. Им важно поделиться своими впечатлениями, узнать, как прошли каникулы у одноклассников.

Младшим школьникам за несколько недель до учебы надо потихонечку напоминать, что скоро они пойдут в школу, встретятся с одноклассниками, будут делиться положительными эмоциями. Не нужно большой акцент делать на самой учебе, это их просто пугает. Важны положительные эмоции от встречи с одноклассниками или, например, с учителем, если ребенок его любит.

Нельзя запугивать детей, мотивируя это подготовкой к школе. В разговорах с младшими школьниками можно опираться на гордость за достижения. Показывайте ребенку и другим членам семьи, как вам нравятся его умения: терпеливо помогал, аккуратно раскрасил, сумел сам решить проблему. Это психологически укрепляет ребенка и дает базу для веры в себя при столкновении с трудностями.

Маленького ребенка можно заинтересовать школой с помощью игры — пусть оценивает игрушки, ставьте «пятерки» учительским голосом за выполнение бытовых поручений. Вместе рассматривайте школьное имущество: желание обладать школьными вещами — пеналом, рюкзаком, строгой одеждой и т. д. — одна из составляющих готовности ребенка к учебе.

Разговаривая о школе, не сводите все разговоры к ней. Говорите честно по содержанию: чего хотите, о чем беспокоитесь, что может быть сложно, — спокойно, поддерживающим тоном.

— А как мотивировать подростков средних классов?

— Для подростков от 10 до 14 лет очень ценно сообщество. И здесь важно, как он будет выглядеть. Важно, с каким рюкзаком ребенок пойдет в школу, какие футболки он будет носить, в чем будет ходить на физкультуру. Сборы в школу будут готовить его психологически к новому учебному году.

Подростки любят сам ритуал: пойти 1 сентября красивыми, с новыми рюкзаками. Когда же учеба начнется, важно интересоваться у них чувствами и эмоциями — не как сходил в школу и какие получил оценки, а как прошел твой день и что в нем было хорошего.

Кроме того, нужно поговорить перед школой с ребенком о его интересах, о том, что изменилось за лето, и чему он научился за это время. Какую книжку прочитал, как научился плавать в бассейне. Можно вспомнить и о прошлом учебном годе, о его положительных событиях: ты получил пятерку по математике, тебя хвалил учитель. Чтобы ребенок чувствовал свою самооценку и знал, что ее можно повышать в школе.

— Есть ли нюансы в подготовке к учебным занятиям старшеклассников?

— К старшеклассникам нужен другой подход. Здесь важно уделить внимание самостоятельности ребенка и проговорить с ним правила: ты будешь сам ходить на курсы; к тебе придет репетитор и ты сам его оплатишь; если не хочешь, я не буду поднимать тебя в школу, но ты сам должен вовремя просыпаться. Ребенку в этом возрасте важно, что его самостоятельность будет поддержана.

Нужно обсуждать с ним какие-то действия: во сколько мы с тобой встречаемся? Если нужно дать задание, лучше четко оговорить сроки, но заложить на выполнение чуть больше времени, чтобы ребенок успел ближе к сроку понять, что он «проваливается», и наверстать упущенное.

Подчеркну: всех детей важно хвалить по возрасту — странно хвалить юношу 16-17 лет за помытую чашку, но вот ребенку в 7-8 лет нужно говорить, какой он молодец, каждый раз, когда он правильно собрал рюкзак.

Нужно в общении с ребенком найти мотивацию к учебе, которая подходит лично ему. Одного ребенка будет мотивировать будущая желанная профессия, другого — обещанное вознаграждение в конце года, третьего — интересные занятия, которые школьник посещает дополнительно.

— Нужно ли нагружать мозг ребенка за несколько дней до школы?

— Есть иллюзия, что летом ребенок ничего не познает, но это, конечно, не так — особенно если родители всё-таки включены в его развитие. Даже чтение новой книги, навык полива огорода у бабушки — это всё равно познание нового. Ребенку важно показать, что он чему-то научился, — и настроить на то, что теперь нагрузка будет больше и более структурированная. Нужно объяснить ребенку, почему так происходит: летом мы расслабляемся, потому что очень жарко и мозгу трудно запоминать новое.

Детям в норме должно быть любопытно и интересно всё новое, поэтому во время каникул самое главное — «не забивать интерес», разумно чередуя активный отдых с узнаванием нового: наблюдением за природой, посещением культурных заведений, вкраплением исторической информации.

За пару недель до школы полезно повторить пройденное с ребенком. Если ребенок в начальной школе — в игровой форме. Идеально подойдут занятия, в которых нужно искать ошибки, — они пробуждают азарт и формируют у ребенка контроль. Можно познакомиться заранее с новыми учебниками и программой на год. Наверняка хоть одна тема по какому-нибудь предмету совпадет с интересами ребенка.

Расскажите, что вас интересовало в его годы, какие книги особенно запомнились, а за что случалось заработать несправедливую оценку. Такие истории не только роднят нас с детьми, но и дают им стимул проявлять любопытство к учебе. Это касается и школьников младшего возраста, и подростков.

В августе нет никакой необходимости нагружать ребенка какими-то мозговыми активностями, разве что прочитать книгу из списка литературы на лето, чтобы прикоснуться к школьной программе.

— Как формировать режим учебы детей?

— Все специалисты сходятся во мнении, что важнее всего перед школой вводить распорядок дня и делать это нужно «уже вчера». Нужно установить школьный распорядок по крайней мере за 1-2 недели до начала учебного процесса, в том числе время приема пищи и перекусов должны совпадать со школьным расписанием.

Также обговорите с ребенком, когда бы он хотел делать домашнее задание. Одним детям легче заниматься сразу после школы, другим нужен перерыв и им лучше выполнять домашнее задание после ужина. Постарайтесь вовлечь своих детей в принятие этих решений: чем больше у детей чувства контроля, тем больше у них мотивации.

Родителям важно донести до ребенка, что увеличение нагрузки, появление новых предметов — это еще и возможность узнать что-то новое, расширить свой кругозор. Можно предложить интересные материалы по новым темам: книги и фильмы, чтобы увлечь ребенка и не позволить создать ощущение скуки от нового предмета.

Частая проблема при возобновлении учебы — непонимание, за что взяться, с чего начать. В этом случае составьте вместе с ребенком комфортное расписание, в котором будут не только школьные уроки и выполнение домашнего задания, но и кружки и отдых.