Речь идёт о врачах, которые посвятили себя делу служения нашему здоровью. К категории таких людей относится и врач-терапевт Кантышевской участковой больницы Роза Сайнароева. А как же состоялся её путь в данную профессию? Давайте проследим вместе...

Сайнароева Роза родилась и выросла в селении Нестеровское Сунженского района ЧИАССР, училась там же в школе № 1. Еще будучи шестиклассницей, она определяется с выбором будущей профессии. После случившегося инсульта с отцом она твёрдо решает стать врачом. С детской непосредственностью она мечтает восстановить здоровье отца.

В 2000 году, окончив школу, Роза пытается поступить в ИнгГУ на медицинский факультет, но по баллам не проходит. Не растерявшись перед неудачей, не пав духом, уже через год она поступает на подготовительное отделение на химико-биологический факультет. Рассказывая о том периоде, Роза Сайнароева говорит: «У меня было очень много ярких моментов во время учебы, я была избрана и старостой нашего курса. После окончания ПО в 2003 году я поступила в ИнгГУ на специальность «Лечебное дело». Учась в вузе на медицинском факультете, я одновременно начала работать в Ингушской республиканской клинической больнице Назрани, в отделении взрослой реанимации медицинской сестрой, в ночную смену. Это была для меня очень хорошая практика».

В 2008 году Роза оканчивает Ингушский государственный университет по специальности «Лечебное дело», после чего незамедлительно проходит один год интернатуры в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А. И. Евдокимова на кафедре нервных болезней.

«В сфере неврологии я работаю с 2009 года по настоящее время, — говорит она. — Несколько лет мне довелось поработать врачом-неврологом в неврологическом отделении ИРКБ в Назрани. Затем я занялась преподавательской деятельностью, с 2009 по 2020 год работала преподавателем по специальности «Терапия», «Гериатрия», «Сестринское дело» в Ингушском медицинском колледже имени А. Тутаевой. За эти годы я, как могла, старалась передать накопленный мной багаж знаний студентам, так как им принадлежит наш завтрашний день, и они должны нести ответственность за здоровье граждан».

С 2016 года по настоящее время Роза Сайнароева трудится участковым врачом-терапевтом и врачом-неврологом в ГБУЗ «Кантышевская участковая больница».

На приеме у врача-терапевта хотя бы однажды побывал каждый взрослый житель, проживающий в данной местности. Именно к нему приходят пациенты, почувствовав недомогание. И потому терапевт должен быть «подкованным» во всех сферах, иметь широкий спектр медицинских знаний. Всё это в полной мере присуще нашей героине. Отзывчивость и сдержанность, внимательность к людям за время работы успели стать «визитной карточкой» участкового врача — терапевта Р. Сайнароевой. Она уверена: для того чтобы понять болезнь, необходимо понять самого человека. И только в этом случае лечение будет иметь наилучшие результаты. Её пациенты знают, что могут обращаться к ней с любой проблемой и получат грамотные и профессиональные рекомендации по лечению. Как и любой профессионал, она не ждёт оценки и похвалы. Ей достаточно того, что её лечение помогает людям.

Девизом Розы является: не останавливаться на достигнутом, постоянно работать над собой, получать все новую информацию про медицину. Преследуя эту цель, в 2015 году она проходит повышение квалификации в Центральном институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки в Москве по специальности «Неврология» и «Терапия». Она имеет сертификат Организации здравоохранения и общественного здоровья, полученный в Москве в 2019 году, а также сертификат о прохождении методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (Covid-19)» версия 10 (2021 г.).

Имеет благодарность Главы Республики Ингушетия (2021 г.), а также награждена почетной грамотой Народного Собрания Республики Ингушетия (2022 г.). Роза Сайнароева является врачом высшей категории.

Стараясь охватить своим вниманием и помогать всё большему количеству людей излечиться от недугов, наша героиня с 2019-года стала работать и в Медицинском центре «Сафина» в городе Назрань.

Особенно напряженной, очень тяжёлой был рабочий участок Р. Сайнароевой в период пандемии, когда она работала в стационаре с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией (Covid-19). Много пациентов, заболевших практически не изученной болезнью, обращались в первую очередь именно к ней. Она вела прием как в больнице, так и посещала больных на дому, назначала лечение, которое должно было помочь всем её пациентам справиться с ковидом. График её работы — контроль состояния больных, назначение грамотной схемы лечения, и так изо дня в день — на передовой борьбы с коронавирусом, пока болезнь не отступит. Думать о своём же здоровье у неё попросту не было времени. Она знала, чтобы помочь другим, ей самой необходимо быть в строю. Поэтому заниматься профилактикой, укреплением иммунитета и чётко соблюдать правила по защите от ковида было необходимо. Это помогало ей в ежедневной работе.

«Больной всегда ждет от своего лечащего доктора чуда, и врач обязан даже в самых безнадежных ситуациях суметь убедить пациента в том, что оно обязательно произойдет», — говорит Роза. У неё этот дар особенный: не многословием и эмоциями, а спокойным обстоятельным разговором с пациентом, своей непререкаемой уверенностью она внушает надежду на выздоровление.

В работе врача ошибок не должно быть: ему доверено не только здоровье человека, но и его жизнь. Эту аксиому она усвоила раз и навсегда, поэтому в своей практике никогда не спешит с выводами в диагнозах и в назначении лечения, перепроверяет свои первоначальные выводы и заключения врачей.

«В день у меня бывает много пациентов, как минимум 30 человек, в основном с жалобами на головные боли, боли в позвоночнике, стрессовые ситуации. Главным в своей работе считаю найти причину заболевания и предупредить о последствиях», — говорит она.

На мой вопрос, что больше всего ее привлекает в своей работе, Роза Сайнароева отвечает: «Мне нравится то, что я помогаю людям. От этого я получаю огромное удовлетворение. Мне кажется, это самое главное в профессии врача».

Из беседы с врачом высшей категории Розой Сайнароевой я поняла, что самой главной наградой для врача всегда будут здоровые пациенты, которые смогли победить свои болезни благодаря помощи и неравнодушию людей, профессия которых не иначе как призвание и образ жизни.