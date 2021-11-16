В честь таких мастериц в реестре праздников появился Всемирный день рукоделия, который ЮНЕСКО приравнял в 1975 году к нематериальному культурному наследию и отмечается эта дата 16 ноября.

Сегодняшняя наша героиня проживает в городе воинской славы Малгобеке. Это очень добрый, гостеприимный и вежливый человек. Пятимат Султановна Колоева живёт вместе с родными. После смерти мужа воспитывает свою дочь, которой скоро исполнится пятнадцать лет.

Пятимат окончила среднюю общеобразовательную школу и после нигде не работала. Всю свою жизнь занималась домашним хозяйством, готовила, стирала, убирала, помогала родителям, ухаживала за немощными стариками и больными, была прекрасной хозяйкой, хорошей женой и самой лучшей мамой. А любовь к рукоделию проснулась в ней внезапно, ещё в молодые годы. О чём сегодня она рассказывает с восторгом.

«Я увидела у соседки на окне завешанную шторку, шёлковую, салатового цвета, — вспоминает она. — И на ней едва заметный рисунок, скорее очертания рисунка. Его почти не было видно, но мой глаз заострил на нём внимание. Это был эпизод из сказки «Конёк-горбунок», момент, когда молодец поймал за хвост жар-птицу. Что-то меня тронуло, взволновало. Что-то там в душе перевернулось, что мне очень захотелось переснять рисунок и сделать что-то такое, сама ещё до конца не понимала, что именно.

Я позаимствовала шторку на время и на оконном стекле перенесла рисунок на лист бумаги. Потом стала вышивать. Нитки мулине мне купила наша сноха Макка. Она же подсказала основы этого искусства и где приобрести набор для вышивания. А дальше руки сами творили то, что я сделала. Как это сделала, сама до сих пор не понимаю. Я просто вкладывала всю свою душу. Я не знала, что такое гладь, узлы, вышивка крестом. Но смотрела на работу своей тёти, которая висела в комнате бабушки на стене, за стеклянной рамкой. Это было своего рода наглядное пособие. Цвета подбирала сама, как мне это подсказывало сердце.

Работала взахлёб, не отрываясь, и через две недели вынесла на суд домочадцев свою первую работу. Это было шесть чехлов на стулья. На спинке размером 50 на 35 см красовался эпизод с жар-птицей. Все стали нахваливать мою работу: бабушка, мама, сёстры, соседи и т. д.

Разумеется, это мотивировало моё желание заниматься рукоделием дальше. Потом было много работ, что-то я дарила знакомым и родственникам, что-то просто затерялось. Но эти чехлы я сохранила, они у меня лежат до сих пор. Каким-то теплом и светом от них веет, хотя мода на белые хлопковые чехлы уже прошла».

Говорят, если человек талантлив, он талантлив во многом. Так и Пятимат с каждым разом открывала свои новые возможности. Так появилась мечеть, сделанная из подручных средств, в основном из картона. Появился фаэтон, конная колесница, которая подверглась «детскому вандализму» и сегодня находится в фазе реставрации. Было много и других поделок, что-то дарила детям на школьные выставки, что-то знакомым.

Сегодня в её творческую копилку добавилось ещё одно рукоделие — это ковроделие из шерсти по старинной ингушской методике.

«Со мной по соседству в селении Инарки, где я жила после замужества, — говорит Пятимат, — жила рукодельница Райшат Ахильгова. Её многие знают, она первая в республике стала возрождать искусство войлочного ковроделия. Я увидела её работы и заинтересовалась ими. Райшат работала в Доме культуры нашего селения и вела там уроки в мастерской «Истинг» от Республиканского дома народного творчества. В наше время многие традиционные ремёсла утеряны, а тут вот идёт возрождение забытого ремесла.

Мне шить ковры очень понравилось. Я привлекла к работе и свою дочь Селиму Захкиеву. Она тоже любила заниматься рукоделием. Ходила в кружок бисероплетения. Когда я переехала в Малгобек, то продолжила работу с руководителем мастерской «Истинг» Зейнеп Дзараховой. Сегодня работаю в её группе. Мы вышиваем истинги, часто выезжаем на выставки. У нас многие женщины заинтересованно работают в этом творческом направлении. Так что древнее искусство наших бабушек возрождается. И это радует».

Сегодня шедевры рукодельниц представлены в разных вариациях. Идёт возрождение старых ремёсел, появляются и совершенно новые направления, как, например, вязание сумок и ковров из полиэтиленовых пакетов, открытки в технике айрис фолдинг и тому подобное. Главное — есть желание творить, а значит, жить красиво и во имя прекрасного.